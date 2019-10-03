Мошенники из России украли со счетов казахстанцев более 200 млн тенге

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили два новых законопроекта, передает Kazakhstan Today.

Также депутаты одобрили ратификационный законопроект - Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Как отметил спикер мажилиса, для обеспечения информационной безопасности необходимо международное сотрудничество.

Буквально на прошлой неделе на заседании Совета безопасности под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности нашей страны. И Елбасы особо подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере. Действительно, характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер и совершаются они преступными группами, состоящими из граждан различных стран. Поэтому и борьба с этим злом требует согласованных усилий не только в рамках одного государства, но и между разными странами", - сказал Нурлан Нигматулин.

Как сообщил со ссылкой на данные МВД депутат Артур Платонов, в настоящее время в РК расследуется 42 уголовных дела по фактам хищения с банковских счетов казахстанцев денежных средств с использованием новых технологий. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев подтвердил эту информацию. Он уточнил, что неустановленные пока мошенники из России с использованием ложных рекламных возможностей в Интернете получали доступ к счетам казахстанцев и электронным способом переводили их деньги на территорию России.

Около 200 млн, по-моему. Эти деньги были сняты на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и еще нескольких городов. Мы, согласно Минской конвенции, отправили запрос на то, чтобы нам предоставили видеоизображения лиц, которые сняли деньги в банках", - сказал Марат Кожаев.

Он отметил, что пока идет процедура соглашения между генпрокуратурами Казахстана и России, исполнение затягивается и истекают сроки хранения видеоизображений.

Это соглашение позволит нам более оперативно реагировать на такие ситуации. Мы сможем договориться, чтобы или сохранить, или не дать их видоизменить или изъять до поступления наших официальных запросов. Или получить эти сведения в оперативном плане по существующим коммуникационным каналам", - объяснил Марат Кожаев.

Реализация соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий, подчеркнули в пресс-службе мажилиса.

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