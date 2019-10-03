Не просто профилактический, а действенный: в мажилисе обсудили порядок контроля за исполнением мобилизационных заказов

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что исполнение обязательств по мобилизационному заданию или заказу как государственными, так и частными организациями должно четко контролироваться, передает Kazakhstan Today.

Своим мнением cпикер мажилиса поделился на пленарном заседании палаты в ходе обсуждения в первом чтении проекта законодательных поправок по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, сообщила пресс-служба палаты.

Нигматулин не согласился с тем, что механизмы контроля за госорганами и предприятиями подробно прописаны, тогда как в отношении частного сектора четкие механизмы не предусматриваются.

По мнению спикера, тот контроль за исполнением мобилизационного заказа, который сейчас есть и которым предлагают ограничиться разработчики законопроекта (так называемый "профилактический контроль"), не предполагает выяснения реальной ситуации, так как производится без выезда.

Должен быть не просто профилактический, а полноценный, действенный контроль. И каждый предприниматель, который идёт в сферу мобилизационной подготовки (а это равно национальной безопасности), должен понимать, что очень серьёзная зона ответственности. Да, наверное, можно согласиться с тем, что порядок контроля должен быть расписан в договоре между государственным органом и конкретным исполнителем заказа. Но здесь должен быть подход по-армейски чёткий - все должны, что называется, шагать в ногу, когда касается вопроса исполнения обязательств по мобилизационному заданию или заказу: и государственные, и частные организации", - сказал Нигматулин.

Как отметил председатель мажилиса, говоря о разработке типового договора, в документе должен быть подробно расписан порядок контроля. Разрабатываться и утверждаться этот договор должен уполномоченным органом, то есть Министерством национальной экономики.

Эту компетенцию нужно закрепить в рассматриваемом законопроекте. А то получается, как говорится, кашу вместе варили, а ответственность вот такая, условная", - резюмировал Нигматулин, еще раз акцентировав внимание на важности контроля как в отношении госорганов, так и частного сектора.

До второго чтения этот вопрос будет доработан членами рабочей группы совместно с разработчиками проекта закона.

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