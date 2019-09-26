Елбасы провел заседание Совета безопасности

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялось заседание Совета безопасности под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности страны и социально-экономического развития Актюбинской области.

"Первый вопрос – это информационная безопасность. Вопрос весьма актуальный. В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает Интернет, в том числе социальные сети. С одной стороны, это хорошая тенденция. В Интернете много познавательной и обучающей информации. С другой стороны, есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербезопасности", - сказал Елбасы.

Председатель Совета безопасности подчеркнул важность изучения международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности.

Нам необходимо перенимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей", - сказал Первый Президент Казахстана.

Заслушав информацию по второму вопросу повестки заседания, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на отдельных аспектах развития транзитно-транспортного потенциала Актюбинской области.

Кроме того, Елбасы указал на необходимость обеспечения благоприятной среды для развития предпринимательства и человеческого капитала в регионе.

Также на заседании были рассмотрены вопросы создания агропромышленного хаба западного макрорегиона.

По результатам заседания Совета безопасности были даны соответствующие поручения правительству и акимату Актюбинской области.

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