Надпись "Астана" сменят на гербе столицы

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В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 23 марта 2019 года "О переименовании города Астаны - столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан" и руководствуясь статьей 3 закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О статусе столицы Республики Казахстан" вносим на рассмотрение общественного совета города Нур-Султан проект решения "О внесении изменения в решение маслихата города Астаны от 5 июня 2008 года "О символах столицы Республики Казахстан - города Астаны". Предлагаем надпись "Астана" на гербе столицы заменить надписью "Nur-Sultan" на латинской графике. Прошу поддержать данное предложение", - сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Тлеугали Кишкашбаев на заседании городского маслихата.
Депутаты маслихата единогласно поддержали данный проект, пишет Елорда Инфо.
Напомним, ранее аким столицы Бахыт Султанов предложил оставить название "астанчане" для жителей города.
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