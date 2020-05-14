Непривитые дети в детских садах и продажа алкоголя с 21 года: мажилис одобрил проект нового кодекса о здоровье

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Сегодня депутаты мажилиса парламента во втором чтении одобрили проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" с сопутствующими поправками, передает Kazakhstan Today.

Правительственные поправки направлены на совершенствование функционирования системы здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения, санитарно-карантинного контроля и обеспечение эпидемиологической безопасности страны, сообщили в пресс-службе мажилиса

В частности, усиливается роль главного санитарного врача страны, гарантируется быстрое реагирование уполномоченного органа и санитарно-эпидемиологической службы на сложившуюся ситуацию и скоординированная работа государственных органов в области здравоохранения.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушение режима или невыполнение требований ограничительных мероприятий в условиях ЧП в стране.

По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия депутатами внесены поправки, предусматривающие разделение прививок на плановые обязательные профилактические прививки по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом, а также прививки по эпидемиологическим показаниям, осуществляемые на добровольной основе.

Также поправки оговаривают вопрос приема непривитых детей в детские сады.

В целях сохранения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в детских дошкольных учреждениях введено понятие "коллективного иммунитета". Предусматривается решение вопросов приема непривитых детей в детские дошкольные организации с учетом уровня коллективного иммунитета в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом", - сообщает пресс-служба палаты.

Кроме того, усиливается ответственность за качество и эффективность применяемых вакцин . Вводится ответственность за нарушение правил ввоза, закупа, транспортировки, хранения вакцин, а также за нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств, проводимой государственной экспертной организацией в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при проведении экспертизы и качества вакцин.

Также депутаты установили новый возрастной ценз для продажи сигарет и алкоголя.

По вопросам профилактики употребления табачных и алкогольных изделий несовершеннолетними , формирования здорового образа жизни среди населения, депутатами увеличен возрастной ценз с 18 до 21 года для продажи табачных и алкогольных изделий. При этом усилена ответственность за несоблюдение требований законодательства по профилактике и ограничению табакокурения", - информирует пресс-служба.

Документом также повышается статус медицинских работников.

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