Новую столицу и генерального секретаря ШОС определили на саммите

Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС

Фото: Акорда

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" заявил, что голос Шанхайской организации сотрудничества должен и будет громче звучать на международной арене, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" заявил, что голос Шанхайской организации сотрудничества должен и будет громче звучать на международной арене, сообщает пресс-служба Акорды.





Наша общая задача - усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства", - подчеркнул глава государства.





Президент Казахстана предложил к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной ассамблеи в поддержку инициативы "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".





Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС. Он также приветствовал от имени Казахстана намерение Китая расширить доступ странам ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами - членами организации до 3 трлн долларов.





Нам важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня план конкретных действий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств - членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится 2/3 мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать большим евразийским поясом развития глобальной торговли", - подчеркнул глава государства.





При этом Казахстан, как акцентировал Касым-Жомарт Токаев, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Он рассказал о проводимой нашей страной работе по сопряжению мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского транспортного маршрута и коридора Север - Юг, а также по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров.





Также, по мнению президента, крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта сфера находилась в постоянном фокусе внимания во время председательства Казахстана в организации.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.



