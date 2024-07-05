Новую столицу и генерального секретаря ШОС определили на саммите
Также лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декларацию и ряд других важных документов
Фото: Акорда
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в столице Казахстана приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах, сообщает belta.by.
Также на саммите определили новую столицу и генерального секретаря ШОС.
Новой столицей организации объявлен китайский город Циндао, а генеральным секретарем ШОС назначен на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
Еще одно кадровое решение саммита - назначение на аналогичный период Уларбека Шаршеева (Кыргызстан) директором исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС", - сообщает сайт.
Также главы государств ШОС приняли Астанинскую декларацию, нацеленную на повышение роли ШОС в формирований условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, построение нового демократического, справедливого политического и экономического международного порядка, а также совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности.
Среди прочих важных документов:
- Решение об утверждении инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие";
- Решение о проекте стратегии развития ШОС до 2035 года;
- Решение о предложениях совета министров иностранных дел государств-членов ШОС о совершенствовании деятельности организации;
- Решение о долевых взносах государств-членов ШОС в связи с приемом в организацию Республики Беларусь;
- Решение об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы;
- Решение об утверждении антинаркотической стратегии на 2024-2029 годы и программы действий по ее выполнению;
- Решение об утверждении стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
- Решение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития до 2030 года;
- Решение об Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС;
- Программа по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области особо охраняемых природных территорий и экологического туризма;
- Дорожная карта по укреплению взаимодействия между государствами-членами ШОС и ее партнерами по диалогу;
- Решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;
- Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Решение о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;
- Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства;
- Заявление об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;
- Заявление об эффективном управлении отходами;
- Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и т.д.
Сегодня на саммите президент Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС и обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки".
Напомним, в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю. Заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС. Открывая заседание, президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.