Назарбаев представил центральному аппарату партии Nur Otan нового первого зампреда

Первый Президент Казахстана отметил наличие у Бауыржана Байбека соответствующих опыта и навыков для реализации поставленных задач перед партией, сообщила пресс-службе Елбасы.
Байбек является выпускником программы "Болашак", работал на дипломатической службе и в администрации президента. Он уже занимал должность первого заместителя председателя партии. Работа Байбека на посту акима мегаполиса Алматы оценивается очень положительно", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы выразил уверенность в том, что Байбек внесет плодотворный вклад в реализацию программ развития партии и всего государства.
Председатель партии Nur Otan также поблагодарил Маулена Ашимбаева за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
За период руководства Ашимбаева мы провели два съезда, приняли участие в выборах президента. Все это было непростым испытанием для партии. Считаю, что его деятельность была успешной. Партия является высшей политической силой страны. Перед нами стоит задача по дальнейшему повышению авторитета партии в обществе", - сказал Елбасы.
В завершение Первый Президент Казахстана подчеркнул, что партия Nur Otan должна отражать волю народа и всецело оказывать поддержку развитию всей страны.
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