Назарбаев представил центральному аппарату партии Nur Otan нового первого зампреда

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил центральный аппарат партии Nur Otan, где представил нового первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека , передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана отметил наличие у Бауыржана Байбека соответствующих опыта и навыков для реализации поставленных задач перед партией, сообщила пресс-службе Елбасы.

Байбек является выпускником программы "Болашак", работал на дипломатической службе и в администрации президента. Он уже занимал должность первого заместителя председателя партии. Работа Байбека на посту акима мегаполиса Алматы оценивается очень положительно", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил уверенность в том, что Байбек внесет плодотворный вклад в реализацию программ развития партии и всего государства.

Председатель партии Nur Otan также поблагодарил Маулена Ашимбаева за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

За период руководства Ашимбаева мы провели два съезда, приняли участие в выборах президента . Все это было непростым испытанием для партии. Считаю, что его деятельность была успешной. Партия является высшей политической силой страны. Перед нами стоит задача по дальнейшему повышению авторитета партии в обществе", - сказал Елбасы.

В завершение Первый Президент Казахстана подчеркнул, что партия Nur Otan должна отражать волю народа и всецело оказывать поддержку развитию всей страны.

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