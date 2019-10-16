Nur Otan открыл горячую линию по вопросам противодействия коррупции

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В партии Nur Otan открыта горячая линия по вопросам противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Казахстанцы, столкнувшиеся с какими-либо коррупционными проявлениями, могут обратиться в Nur Otan. Для этого в Службе партийного контроля открыли специальную горячую линию - 8 800 080 44 41", - сообщили в пресс-службе партии.

Посредством горячей линии все обращения будут регистрироваться для дальнейшего анализа актуальных коррупционных рисков, в том числе в работе государственных органов и содействия в принятии мер по их снижению на всех уровнях.

"Ни одно обращение не останется без внимания. Каждая жалоба будет оперативно принята в работу. Кроме того, служба партконтроля сможет выносить более четкие рекомендации для госорганов", - прокомментировал руководитель службы партийного контроля партии Nur Otan Даурен Бижуманов.

Режим работы Сall-center: с 08.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. Во внерабочее время и выходные дни будет производиться запись звонков.

В пресс-службе также напомнили, что в рамках поручения Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2014 году, после широкого общественного обсуждения, была принята партийная Программа противодействия коррупции до 2025 года, которая в последующем легла в основу Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан . По инициативе Nur Otan приняты законы "О доступе к информации", "О противодействии коррупции", "Об общественных советах" и другие. Несколько дней назад был опубликован Национальный индекс восприятия коррупции.

На прошедшем расширенном заседании политического совета партии Nur Otan Первый Президент Казахстана поставил задачу усилить работу Республиканского общественного Совета по противодействию коррупции, в том числе улучшить формат взаимодействия и выстроить каналы обратной связи с населением

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