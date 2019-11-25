Nur Otan собрал всех: как будут решать вопросы самых отдаленных районов и сёл (ВИДЕО)

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Nur Otan собрал в столице представителей всех региональных филиалов партии, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы развития каждого региона страны, вплоть со самых отдаленных районов и сёл, передает Kazakhstan Today.

Руководство администрации президента, правительства и Nur Otan рассказали партийцам об основных направлениях реализации государственной политики и принимаемых мерах по "перезагрузке" ведущей политической силы страны. Впервые для партийцев была организована обучающая командная сессия, сообщили в пресс-службе партии.

Как вы знаете, лидер Nur Otan Нурсултан Назарбаев поставил задачу по консолидации членов партии и привлечению новых лиц в наши ряды. Особое внимание уделено вопросам развития внутрипартийной демократии. Для этого в 14 регионах проведен пилотный проект по отбору в партийный кадровый резерв , подняты вопросы благоустройства и развития инфраструктуры в селах, создания рабочих мест и другое. Кроме того, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительством будут выделены значительные средства на развитие регионов. Задача партии дать обратную связь непосредственно от людей по эффективному расходованию средств на местах, организовать общественный и партийный контроль над реализацией проектов, напрямую влияющих на качество жизни населения", - отметил в своем приветственном слове первый зампред Nur Otan Бауыржан Байбек.

Об основных подходах в информационно-политической повестке предстоящего года на встрече с партийцами рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Дархан Калетаев.

Основная часть идеологических задач в предстоящем году - это реализация концепции "слышащего государства" , деятельность Национального совета общественного доверия, принятие среднесрочных концепций развития гражданского общества до 2025 года и др. Полагаю, что эти тематические ряды должны обсуждаться в рамках всех уровней внутрипартийных площадок, по ним должны быть подготовлены развернутые предложения", - подчеркнул Дархан Калетаев.

Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов посвятил свое выступление реализации стратегических инициатив Елбасы и поручений главы государства, направленных на повышение качества жизни и реального благосостояния казахстанцев.

Правительством планируется увеличить финансирование на развитие окраин городов, инженерной инфраструктуры, внедрение новых технологий. К 2024 году запланирована модернизация 3477 сёл в соответствии с новыми региональными стандартами - обеспечение питьевой водой, ремонт дорог, строительство социальных объектов", - сообщил он.

По информации заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева, продолжается работа по сокращению разрывов в качестве образования, доступности спортивных объектов между городами и селами. Запланировано повышение уровня оснащенности организаций здравоохранения медтехникой от 70% и выше. В 2020 году ожидается увеличение заработной платы педагогам на 25%, работникам культуры, искусства и архивов в среднем на 30%, на 30% врачам и на 20% медсестрам. В свою очередь, заместитель премьер-министра Роман Скляр на встрече с членами партии отдельно остановился на планах по развитию автомобильных дорог местного значения, строительству жилья, водоснабжению отдаленных населенных пунктов и сёл.





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