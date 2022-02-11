ОДКБ проведет ряд учений в странах Центральной Азии

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МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Организация договора о коллективной безопасности проведет в 2022 году несколько военных учений на территории Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На территории Республики Казахстан планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск: это специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск "Эшелон", командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе", - заявил Сидоров.
На территории Таджикистана, по его словам, пройдет совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж" с отработкой задач по противодействию международным террористическим организациям.
На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне в интересах поддержания международного мира и безопасности", - сообщил Сидоров.
По его словам, в этом году расходы на оборону и безопасность будут увеличены более чем на 30%.
Напомним, 6 января, в связи с беспорядками в РК, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой предоставить миротворческий контингент стран-участниц договора.
В этот же день коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан, и приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
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