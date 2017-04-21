Определена повестка июньского саммита ШОС в Астане

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - 21 апреля 2017 года в Астане под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) с участием генерального секретаря ШОС и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Встреча стала заключительным подготовительным этапом к июньскому заседанию Совета глав государств-членов организации в Астане, передает Kazakhstan Today.

По информации МИД РК, главы внешнеполитических ведомств приняли решение о проекте повестки дня заседаний Совета глав государств-членов в узком и расширенном форматах. Согласован проект Астанинской декларации ШОС. Также подписано решение о проекте Перечня документов, вносимых на подписание по итогам заседания Совета глав государств и другие.

Напомним, саммит ШОС состоится 8-9 июня 2017 года в Астане.

"С июня 2016 года Казахстан председательствует в ШОС. Вам известны основные приоритеты председательства Казахстана в рамках Организации, обозначенные президентом Нурсултаном Назарбаевым на предыдущем заседании Совета глав государств ШОС. Это укрепление региональной безопасности, развитие экономического сотрудничества, раскрытие транзитно-транспортного потенциала, углубление культурных и гуманитарных связей в контексте реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года", - отметил в своем выступлении К. Абдрахманов.

На заседании министры обсудили вопросы завершения процесса присоединения двух новых стран к ШОС в качестве членов. По мнению участников, принятие Индии и Пакистана в полноправные члены откроет совершенно новый этап развития и многогранного сотрудничества, укрепит международное влияние и авторитет Организации.

Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости усиления экономической и культурно-гуманитарных сфер сотрудничества Организации. К. Абдрахманов сообщил, что с участием представителей государств-членов ШОС состоится ряд мероприятий в рамках "ЭКСПО-2017", а также XI Неделя образования в Астане, Фестиваль искусств и Молодежный форум ШОС на тему "Развитие зеленой экономики, туризма и спорта".

В ходе заседания СМИД участники также обсудили меры по укреплению региональной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с наркотрафиком, перспективы развития сотрудничества в рамках предстоящего расширения ШОС.

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