Парламент принял закон о закупках нацкомпаний и холдингов

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Сегодня ходе заседания сената парламента депутаты рассмотрели и приняли закон "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вводится Реестр недобросовестных участников закупок, а также определяется порядок его формирования, ведения и основания для включения и исключения из него. Также в законе прописаны нормы по обжалованию действий, решений заказчика и организатора закупок.

Кроме того, сенаторы приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора", направленный на приведение законодательства в соответствие с принятым законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Бережное расходование государственных средств - очень важный вопрос. Кроме того, эффективное использование государственных закупок, в том числе закупок квазигосударственного сектора, следует рассматривать как механизм восстановления экономической активности в постпандемический период. Однако до этого закупки нацкомпаний и госхолдингов были выведены из общего режима и велись по своим правилам. Для решения этих вопросов по поручению главы государства были приняты соответствующие законы", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

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