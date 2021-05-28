Парламент принял закон о закупках нацкомпаний и холдингов

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Сегодня ходе заседания сената парламента депутаты рассмотрели и приняли закон "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ будет регулировать закупки АО "ФНБ "Самрук-Казына" и других национальных холдингов и компаний. Законом устанавливаются принципы, способы осуществления закупок, а также ограничения, связанные с участием в закупках отдельных субъектов квазигоссектора, и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, сообщает пресс-служба сената.
Вводится Реестр недобросовестных участников закупок, а также определяется порядок его формирования, ведения и основания для включения и исключения из него. Также в законе прописаны нормы по обжалованию действий, решений заказчика и организатора закупок.
Кроме того, сенаторы приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора", направленный на приведение законодательства в соответствие с принятым законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".
Бережное расходование государственных средств - очень важный вопрос. Кроме того, эффективное использование государственных закупок, в том числе закупок квазигосударственного сектора, следует рассматривать как механизм восстановления экономической активности в постпандемический период. Однако до этого закупки нацкомпаний и госхолдингов были выведены из общего режима и велись по своим правилам. Для решения этих вопросов по поручению главы государства были приняты соответствующие законы", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
Депутаты также приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" и рассмотрели представление президента страны об освобождении от должности судьи Верховного суда Ларисы Шепелевой, которая покидает свой пост в связи с уходом в отставку.
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