Заказчиков обяжут платить вовремя: в Казахстане установят срок оплаты поставщикам

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента в первом чтении одобрили законопроект "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" с сопутствующими поправками, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения законодательных норм депутаты подняли ряд вопросов, которые, касались механизмов сокращения доли закупок из одного источника.

Мажилисмены поинтересовались у министра финансов, как будет исполняться соответствующее поручение главы государства, если в законопроекте предусматривается такой способ закупок, но не прописаны основания для их осуществления. Вместе с тем указано, что основания и порядок будут определяться правилами закупок, утверждаемыми министерством финансов.

Акцентировав внимание в целом на проблеме закупок из одного источника, Нигматулин подчеркнул важность того, что всё же правила будут утверждаться Министерством финансов.

Конечно, хорошо, если бы все нормы законов были прямого действия, но у нас в стране субъекты квазигосударственного сектора имеют, как правило, разновекторный, многоотраслевой характер. И необходимо учитывать специфику их деятельности. Поэтому, наверное, надо согласиться с подходом правительства: сделать базовый закон, а регулирование отдать правилам и другим нормативным документам", - сказал он.

Спикер мажилиса привёл цифры, согласно которым, к примеру, холдинг "КазАгро" в 2018-2020 годах из одного источника производил 98% закупок, национальная компания "Kazakh Tourism" в 2018-2019 годах - 100%, а в 2020 году - 98%. Эти компании руководствуются своими правилами. Тогда как Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в рамках новой модели управления закупками согласовывает свои Правила закупок с правительством. В результате удалось снизить долю закупок из одного источника с 87% в 2018 году до 21% в 2020 году.

По мнению Нурлана Нигматулина, после принятия закона ситуация должна измениться, так как его нормы будут регулировать деятельность не только Фонда "Самрук-Казына", холдингов "Байтерек", "КазАгро", но и 253 национальных компаний и их дочерних организаций, где общая сумма закупок ежегодно составляет порядка 3,5 триллиона тенге.

Нигматулин считает, что предложение правительства позволит, с одной стороны, обеспечить прозрачность и контролируемость закупок субъектов квазигосектора, а с другой - гибкость и эффективность таких закупок.

Во всех этих вопросах вместе с этими компаниями квазигоссектора и правительство будет нести всю полноту отвесности за организацию закупок", - отметил Нурлан Нигматулин.

Депутаты также предлагают закрепить в законопроекте норму, устанавливающую конкретный срок оплаты поставщикам, не превышающий 30 рабочих дней. По словам мажилисменов, в пояснительной записке к законопроекту такая норма предлагается, однако в самом законопроекте отсутствует.

Депутаты правильно ставят вопрос, что должен быть установлен конкретный срок оплаты. В данном случае 30 рабочих дней. Работа выполнена, товар получен, акт приёмки подписан - надо платить и платить надо вовремя. Здесь необходим баланс прав и ответственности заказчика и поставщика", - согласился с предложением депутатов спикер мажилиса.

Он также подчеркнул важность законопроекта, имеющего большое значение сейчас, в период восстановления активности экономики.

Главная идеология этого законопроекта состоит в том, чтобы способствовать формированию эффективной и прозрачной системы закупок квазигосударственного сектора, причём с безусловным приоритетом отечественных товаропроизводителей. Это позволит, во-первых, максимально загрузить производственные мощности казахстанских предприятий. И, во-вторых, не только сохранить, но и создать рабочие места", - резюмировал спикер мажилиса.

Кроме того, в ходе работы над законопроектом депутаты также инициировали поправки, направленные на установление исчерпывающего перечня случаев, при которых нормы законопроекта не будут распространяться, предоставление централизованными службами по контролю за закупками мотивированных обоснованных ответов заявителю в конкретные сроки при обжаловании им процессов закупки, а также исключение истребования заказчиком дополнительных документов от поставщиков после подачи и вскрытия ими конкурсной документации.





В целом законопроект направлен на внедрение нового способа закупок путём создания электронного магазина, обеспечение электронного формата заключения договоров в условиях функционирования базы данных на товары, содержащей сведения о сложившихся средних ценах, а также предоставление срока потенциальному поставщику для возможности им обжалования итогов закупок, в течение которого не допускается заключение договора





Как сообщили в пресс-службе мажилиса , до второго чтения предстоит доработать озвученные сегодня нормы, а правительству в лице Министерства финансов совместно с квазигосударственным сектором после принятия законопроектов будет необходимо разработать и утвердить весь перечень нормативных документов.

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