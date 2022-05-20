Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов

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НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, в конце апреля ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.

Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан.

Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.

Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены.

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине.