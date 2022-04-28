Ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе РК

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В ходе пленарного заседания депутаты одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китая по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.

Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан, информирует портал "Казинформ"

Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.

Так, если уровень радиации по нормам одной из стран - участниц соглашения превышен, то такой товар запрещается ввозить в это государство, поясняет Sputnik Казахстан

Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены.

Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен совместной рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств-сторон и специалистов учебных центров.