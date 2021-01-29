Парламент РК ратифицировал соглашение с ООН и четыре закона о ЕАЭС

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты приняли законодательные поправки по вопросам нотариата, а также ратифицировали соглашение с ООН и четыре закона о ЕАЭС , передает Kazakhstan Today.

Документы, которые заверил нотариус, теперь будут храниться в электронном архиве, а сами нотариусы смогут удостоверять равнозначность их "электронных" и "бумажных" версий. Эти и другие нововведения, направленные на повышение качества нотариальных услуг и удобства их получения, сегодня были приняты сенаторами. Новеллы прописаны в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата ".

Принятый закон предусматривает дальнейшее совершенствование института нотариата в стране. В настоящее время в Казахстане насчитывается более четырех тысяч нотариусов. Документ позволит расширить сферу применения цифровых технологий при обслуживании населения у нотариусов. Также он формирует правовые основы для усиления требований к нотариальной деятельности", - сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.

По его словам, основная цель закона - дальнейшее повышение уровня защиты прав и законных интересов людей и бизнеса при совершении нотариальных действий.

Также сенаторы ратифицировали международные документы, касающиеся участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Речь идет о законах: "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года", "О ратификации протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года", "О ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны".

Также депутатами принят закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)".

Согласно документу, Казахстан получает возможность принимать участие в разработке политики ЮНЕСКО в области межкультурного диалога. А на базе существующего республиканского музея "Центр сближения культур" под эгидой ЮНЕСКО будет создан Международный центр сближения культур.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства