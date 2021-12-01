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Переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционального укрепления партий - Байбек

30.11.2021, 12:14 49627
Переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционального укрепления партий - Байбек
Фото: пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционального укрепления партий. Об этом рассказал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе двухдневного международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan.
 
Приветствуя участников форума, первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек подчеркнул, что встреча проходит накануне 30-летия Независимости Казахстана.
 

За это время наша страна прошла огромный путь, равный столетиям. Преодолев тяжелые испытания, наш народ реализовал свою многовековую мечту о независимости. Обдуманные, но очень решительные реформы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева позволили за короткое время объединить народ, дать надежду и уверенность в будущем, построить успешное миролюбивое государство с устойчивой экономикой", - сказал Бауыржан Байбек. 

 
Среди главных достижений 30-летнего развития Казахстана он отметил обеспечение мира и согласия, отказ от ядерного арсенала и закрытие Семипалатинского полигона, строительство новой столицы и развитие древнего Туркестана, добрососедские отношения со всеми государствами и делимитация 15 тысяч километров государственных границ, кардинальные реформы по рыночной трансформации экономики и создание Национального фонда, масштабные инвестиции в социальную и транспортную инфраструктуру, увеличение численности населения, а также многое другое. 
 
По его словам, все это стало возможным благодаря дееспособным государственным общественно-политическим институтам, развитому человеческому капиталу, улучшению жизни казахстанцев, а также выстроенной за годы независимости многопартийной системе с доминирующей политической силой - партией Nur Otan. 
 
При этом, по его мнению, формирование партийно-политической системы страны за годы независимости можно поделить на три основных этапа. Первое десятилетие - период юридического закрепления многопартийности, институционализации партий. Второе десятилетие - этап качественного укрепления партий, постепенный переход от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе. Третье десятилетие - формирование казахстанской модели многопартийности с доминирующей политической силой. 
 

Почти десять лет назад Елбасы представил Стратегию "Казахстан-2050", а в 2015 году - Пять институциональных реформ, заложивших долгосрочные основы дальнейшего развития многопартийной системы. В результате Конституционной реформы была укреплена роль парламента и повышена ответственность правительства. Парламентские партии получили дополнительные рычаги влияния на исполнительную власть. По опыту более 60% стран-членов ОЭСР состоялся полный переход к пропорциональной избирательной системе, что институционально укрепило роль и значение партий в жизни страны", - заявил он. 

 
Как отметил Бауыржан Байбек, с 2019 года развитие партийно-политической системы продолжилось в рамках политики преемственности, осуществляемой главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
 

Уверенно победив на президентских выборах, Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу Казахстана сказал: "Мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но продуманно. Наш принцип - экономические реформы невозможны без политической модернизации". С этого момента в стране уже реализовано несколько пакетов политических реформ. Так, для партий законодательно снижен регистрационный барьер и барьер для прохождения мажилис, установлены квоты для женщин и молодежи в предвыборных списках, закреплен институт парламентской оппозиции, введены уведомительный принцип проведения митингов, а также институт прямой выборности сельских акимов", - сказал первый зампред правящей партии. 

 
По его словам, инициированная в августе 2019 года Нурсултаном Назарбаевым системная "перезагрузка" позволила партии Nur Otan в начале этого года уверенно победить на выборах в мажилис и маслихаты, набрав почти 72% и 82%, соответственно. Впервые в политической практике были проведены праймериз, на основе запросов населения было сформировано 216 предвыборных программ для каждой области, города и района.
 
В целом системный переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционально укрепления партий на всех уровнях, повысив их ответственность за предвыборные обещания. 
 

На впервые состоявшихся в этом году прямых выборах сельских акимов Nur Otan победил в более 80% округов. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что прямые выборы стали принципиальным моментом политических реформ, затрагивающим интересы сельских жителей, а это более 40% населения. В итоге сегодня в мажилисе представлены три, в местных представительных органах, маслихатах - пять, а на уровне сельских акимов - шесть политических партий Казахстана. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выстроенная за эти годы многопартийная система с доминирующей партией Nur Otan является важным достижением независимости", - подчеркнул Байбек. 

 
Между тем глобальный характер нынешних проблем требует от всех государств тесного взаимодействия и скоординированности. В этом ключе сотрудничество между правящими партиями приобретает особую важность. Зампред партии выразил уверенность, что форум сможет внести свой вклад в укрепление дружбы и дальнейшего сотрудничества не только партий, но также государств и народов. 
 
Одним из спикеров форума стал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев. В своем выступлении он отметил, что одним из ключевых этапов эволюции партийной системы стало недавнее решение лидера Nur Otan Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий председателя правящей партии президенту Касым-Жомарту Токаеву. 
 

Это зрелое и мудрое решение нашло высокое признание и поддержку казахстанского народа. Сегодня мы продолжаем поступательное движение под руководством главы государства в русле его политического девиза "Преемственность. Справедливость. Прогресс", - отметил Даурен Абаев.

 
Всего в ходе международного форума более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, примут участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий. 
 

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ОДКБ призывает ядерные державы ограничить дислокацию ядерного оружия своей территорией

01.12.2021, 14:16 6751
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, в своем заявлении призвала государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ОДКБ, государства - члены ОДКБ привержены делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, необходимости консолидации усилий всех государств для решения актуальных проблем человечества на основе общепризнанных норм и принципов международного права.
 

Государства-члены ОДКБ настоятельно призывают государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом Вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями", - говорится в заявлении.

 
Кроме того, ОДКБ отмечают негативное развитие ситуации в области противоракетной обороны. Считают, что наращивание систем стратегической ПРО и их развертывание в одностороннем порядке в различных регионах мира могут неблагоприятно сказываться на международной и региональной безопасности, затрагивать интересы безопасности многих государств, подрывать основы для выработки и использования многосторонних политико-дипломатических методов противодействия распространению ракет и ракетных технологий. Государства - члены ОДКБ выступают против подобных шагов и считают недопустимыми попытки обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
 

Государства-члены ОДКБ выражают сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. В отсутствие данного Договора, который на протяжении 30 лет составлял одну из основ системы контроля над вооружениями, возникают дополнительные риски гонки вооружений и возрастания ракетных угроз", - также говорится в документе.

 
ОДКБ в своем заявлении заявляет о неприятии курса на военно-политическое сдерживание государств - членов организации и подчеркивает, что наращивание имеющихся, создание и развертывание новых военных группировок, военной инфраструктуры и логистических возможностей, а также увеличение масштабов учений на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях ведут к нагнетанию напряженности и подрывают усилия по формированию общего и неделимого пространства безопасности.
 
Также ОДКБ отмечает недопустимость провокационных действий у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов.
 

Государства-члены ОДКБ подчеркивают важность снижения напряженности на континенте и ожидают конструктивной реакции стран НАТО на меры, представленные в Открытом обращении министров иностранных дел государств-членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств - членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 года", - отмечается в документе.

 
Как сообщалось ранее, в Организации Договора о коллективной безопасности планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане. 
 

С момента создания Nur Otan реализован ряд поистине исторических реформ - представитель Компартии Китая

30.11.2021, 12:21 45901
С момента создания Nur Otan реализован ряд поистине исторических реформ - представитель Компартии Китая
Фото: Пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - С момента создания Nur Otan реализован ряд поистине исторических реформ, об этом заявил заместитель заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цянь Хуншань в ходе двухдневного международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 30 лет независимости Казахстан добился очень больших успехов. Мы видим, что народ страны помнит и уважает свою историческую культуру и наследие, при этом обеспечивая экономическое и политическое развитие. С момента создания партии Nur Otan был реализован ряд поистине исторических реформ. Мы уверены, что наши государства продолжат развивать двусторонние отношения, в том числе на партийном уровне", - сказал представитель Компартии Китая. 

 
Цянь Хуншань также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между правящими партиями двух стран.
 
В свою очередь генеральный секретарь Международной конференции азиатских политических партий Чо Бен Чжэ в своем выступлении остановился на успехах Казахстана в области внешней политики. 
 

Будучи в центре Евразии, ваша страна проводит многовекторную внешнюю политику, благодаря которой Казахстан в хороших отношениях не только с соседями, но и с западными странами. Казахстан построил очень конструктивный диалог с международными организациями и другими партиями. Таким образом, партия Nur Otan служит одним из локомотивов международных отношений. Сейчас стоит задача преодолеть вызовы, связанные с пандемией. Я уверен, что правящая партия продолжит реализацию успешной внутренней политики. Думаю, что данный форум дает прекрасные возможности наладить дискуссию, направленную на устранение глобальных вызовов", - сказал Чо Бен Чжэ. 

 
Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Климов отметил дружественные связи между правящими партиями Казахстана и России.
 

Многие вопросы будут решаться с учетом опыта ведущих политических сил. Со своей стороны мы внимательно следим за опытом партии Nur Otan по проведению праймериз, развитием молодежного крыла, использованием онлайн-ресурсов для принятия обращений граждан и, конечно же, работой Института общественной политики, на площадке которого проходит форум", - подчеркнул Климов. 

 
Роль правящей партии в формировании современного облика Казахстана подчеркнул заместитель председателя турецкой правящей партии Справедливости и развития Эфкан Ала.
 

Турция и Казахстан являются братскими странами с очень глубокими историческими корнями. Мы всегда гордимся достижениями и прогрессом, достигнутыми Казахстаном за относительно короткий 30-летний период. Казахстан ассоциируется со стабильностью. В этом, конечно же, большая роль правящей партии. Все мы наблюдали экономическое благополучие страны, которое было достигнуто под мудрым управлением Первого Президента Нурсултана Назарбаева. И я уверен, что продолжающиеся реформы уже под руководством нового главы государства Касым-Жомарта Токаева приведут к еще большим успехам", - сказал Эфкан Ала. 

 
Свою оценку роли партии Nur Otan в формировании партийно-политической системы страны дал секретарь группы европейских консерваторов и демократического альянса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Том Ван Дайк.
 

Партия за более чем 20 лет с момента основания прочно закрепилась на политическом ландшафте Казахстана. Но этот политический ландшафт кардинально меняется не только в Казахстане, но и во всем регионе и, конечно же, в западном мире. Мы видим, что Nur Otan уже активно работает над реагированием на новые вызовы и использует важные инструменты демократии, такие как праймериз. В политической деятельности активно поддерживаются женщины и молодежь, предусмотрена 30% квота в партийных списках. Могу сказать, что в парламентах 15 государств Совета Европы уровень гендерного равенства ниже, чем в Казахстане. Развитие партией системы прямой коммуникации с населением через онлайн-ресурсы - это тоже хороший знак. Знаю, что только за год филиалами партии было рассмотрено 400 тысяч обращений. Это означает, что тысячи человек уверены в партии", - сказал Том Ван Дайк.

 
Экс-член Палаты представителей США от Республиканской партии Курт Уэлдон отметил, что роль политических партий и других общественно-политических организаций первостепенна, поскольку именно они выступают механизмом, связывающим институты государства с институтами гражданского общества. 
 

Передовая роль среди них отводится Nur Otan - самой масштабной партии Казахстана. Сегодня мы видим, как Казахстан продвигается вперед в намеченных политических реформах на пути к демократии, в том числе касательно партийного строительства", - подчеркнул Курт Уэлдон.

 
Представитель Консервативной партии Великобритании, член Палаты лордов Джеймс Уортон высказал свои впечатления прогрессом партии Nur Otan в развитии демократии и общих ценностей.
 

Эти ценности очевидны в текущих целях и планах на будущее. Праймериз - это то, что мы внедряем в последние годы в Великобритании. Я уверен, что вы усваиваете многие из тех же уроков, что и наша демократия, вступая на свой путь и участвуя в этих новых процессах. Гендерная политика, предусматривающая квоту в партийных списках, также является свидетельством дальновидных планов. Все это говорит о том, что у нас множество точек соприкосновения на пути к более тесному сотрудничеству", - отметил Лорд Джеймс Уортон.

 
В ходе международного форума более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, примут участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий. 
 

Президент РК провел ряд встреч в Женеве

30.11.2021, 09:31 56053
Фото: Глава государства встретился с Генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой
ЖЕНЕВА. 30 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч в Женеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства встретился с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой. В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, обеспечению региональной безопасности и стабильности, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, а также о своем призыве к другим странам объединить усилия в борьбе с новыми штаммами коронавируса на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях ООН остается основой системы мультилатерализма. Казахстан с первых дней Независимости был и остается приверженным принципам, целям и задачам всемирной организации.
 
Президент заявил, что наша страна продолжит вносить посильный вклад в дело ядерного разоружения и укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения. Собеседники обсудили текущую ситуацию в Центральной Азии, размещение в Алматы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), инициативу Казахстана о создании на своей территории Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития.
 
В ходе беседы были затронуты темы, касающиеся проводимых в Казахстане политических реформ, прав и свобод человека, гендерных вопросов.
 
Татьяна Валовая поздравила Главу государства с 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив выдающиеся достижения страны за этот период.
 
Она передала Касым-Жомарту Токаеву теплый привет и наилучшие пожелания от коллектива Женевского отделения ООН, которое он возглавлял в 2011-2013 годах.
 
Также в Женеве состоялась беседа главы государства с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.
 
В ходе встречи обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и МККК. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.
 
Отмечено успешное взаимодействие нашей страны с МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из конфликтных зон.
 
Подтвердив полную поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность Петера Маурера на посту руководителя этой организации.
 
Президент выразил признательность МККК за плодотворное взаимодействие с Министерством обороны Казахстана по вопросам проведения миротворческих операций. Глава государства проинформировал о планах по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.
 
Поблагодарив за возможность встречи, Петер Маурер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и планах МККК. Он также высоко оценил усилия нашей страны по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.
 
Кроме того, президент Казахстана провел встречу с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. В ходе беседы обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Всемирной торговой организацией, в том числе в контексте председательства нашей страны на 12-й Министерской конференции ВТО. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития международной торговли. 
 
Как известно, 26 ноября ВТО выступила с заявлением о переносе 12-й Министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.
 
Нгози Оконджо-Ивеала высказала сожаление в связи с вынужденным переносом мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, подчеркнув, что это было весьма тяжелым решением. Участники встречи рассмотрели возможные новые сроки проведения мероприятия.
 
Говоря о важности сотрудничества с ВТО, президент подчеркнул ключевую роль Организации в восстановлении мировой экономики в условиях пандемии.
 
Касым-Жомарт Токаев подтвердил полную поддержку продолжающемуся под руководством Нгози Оконджо-Ивеалы конструктивному диалогу с государствами-членами ВТО, ключевыми международными организациями и фармацевтическими компаниями с целью обеспечения всеобщего и равного доступа к вакцинам. 
 
Собеседники также обсудили запланированный на ноябрь 2022 года выпуск первого Обзора торговой политики Казахстана в ВТО. Президент отметил большую значимость этого события для нашей страны. Он выразил надежду на то, что Казахстану удастся подтвердить приверженность правилам и положениям ВТО, а также обязательствам, взятым при вступлении в эту организацию.
 
В завершение глава государства пригласил Нгози Оконджо-Ивеалу посетить Казахстан с визитом.
 

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