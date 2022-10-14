Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Серьезные изменения происходят в глобальной политике, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал президент России.
Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
Он подчеркнул, что Россия выступает за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, а также за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики, информирует РИА Новости.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога.
Напомним, в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.