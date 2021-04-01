Положение этнических казахов в Китае прокомментировали в МИД

Статья опубликована в газете "Казахстанская правда".

По словам Нурышева, в части взаимодействие Казахстана и Китая по вопросам интересов граждан положение этнических казахов, проживающих в Китае, остается наиболее актуальным вопросом, особенно на фоне распространения в последние годы разной информации о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По официальным данным, на территории КНР проживают 1,6 млн казахов. Все они являются гражданами Китайской Народной Республики.

Среди них есть и лица, приговоренные по решению суда к различным срокам лишения свободы за различные правонарушения. По уставу Организации Объединенных Наций ни одно государство не вправе вмешиваться во внутренние дела другого государства. В этой связи при поступлении обращений от граждан Казахстана в отношении их родственников, являющихся гражданами КНР, мы направляем их китайской стороне. Тема оказания содействия в воссоединении разделенных семей в ходе двусторонних встреч и переговоров регулярно поднимается. При этом, требуя помощи кандасам за рубежом, некоторые граждане забывают о том, что в Казахстане также проживают представители более ста других национальностей. Многие из них тоже имеют свою историческую родину. Задумывался ли кто-нибудь о том, какая будет наша реакция в случае, если завтра другое государство выдвинет требование об отдельной защите прав граждан Казахстана, являющихся представителями другой национальности. Естественно, с учетом того, что это гражданин Казахстана, мы потребуем невмешательства во внутренние дела нашего государства", - написал дипломат.

Он отметил, что среди кандасов в Китае есть как желающие переселиться в Казахстан, так и не интересующиеся этим.

Некоторые из них задаются вопросом, зачем нужно переезжать в другую страну из мест, где они родились и где веками жили их предки. Наше государство не ставит перед собой цели массового переселения всех кандасов в Казахстан. Но лицам, желающим переехать и имеющим для этого соответствующие разрешения, загранучреждениями Казахстана будет оказано необходимое содействие. К примеру, в консульских учреждениях Казахстана в Китае в 2018-2020 годах кандасам было оформлено около 60 тысяч виз. Некоторые кандасы по прибытии в нашу страну приняли казахстанское гражданство. Позже часть из них столкнулась с различными трудностями при возвращении в Китай из-за невыполнения процедур по выходу из гражданства КНР. В то же время, в соответствии с достигнутыми договоренностями между министерствами иностранных дел двух государств, по неофициальной информации посольства Китая в Казахстане, в 2018-2019 годах 7 тысяч наших кандасов получили возможность завершить процедуру выхода из гражданства КНР через посольство Китая в Нур-Султане и Генеральное консульство в Алматы. К сожалению, эта работа в данный момент временно приостановлена из-за пандемии, но после стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации работа в этом направлении будет продолжена. Поэтому хотел бы попросить кандасов, желающих переехать в Казахстан, официально выйти из гражданства КНР перед отъездом из Китая. В этом случае не возникнет каких-либо вопросов по получению гражданства, пенсионным выплатам и пересечению границы", - резюмировал Нурышев.

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