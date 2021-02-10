Пекин. 9 февраля. Kazakhstan Today - Информационное агентство КНР "Синьхуа" сообщило, что некоторые антикитайские силы на Западе, включая США, сфабриковали и распространили множество ложной информации о Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Синьхуа" , проблемы, связанные с Синьцзяном, касаются не прав человека, этнической принадлежности или религии, а борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Китайское правительство борется с терроризмом и занимается дерадикализацией в Синьцзяне в соответствии с законом для защиты жизней людей, который получил горячую поддержку людей из всех этнических групп. Агентство приводит несколько типичных слухов, связанных с Синьцзяном, сфабрикованных антикитайскими силами, и опровергает их фактами, чтобы прояснить ситуацию.

Ложь № 1: Майк Помпео утверждал, что китайское правительство совершило "геноцид" против уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзяне.

Факты: в последние годы уйгурское население в Синьцзяне неуклонно растет. С 2010 по 2018 год уйгурское население в Синьцзяне выросло с 10,17 миллиона до 12,72 миллиона, увеличившись на 2,55 миллиона, или 25,04%. Темпы роста уйгурского населения не только выше, чем у всего населения Синьцзяна, которое составляет 13,99%, но и выше, чем у всех групп этнических меньшинств, которое составляет 22,14%, не говоря уже о 2% населения хань.

Синьцзян пользуется социальной стабильностью, люди живут и работают в мире и довольстве. Регион добился беспрецедентных достижений в экономическом и социальном развитии и улучшении жизни людей. С 2014 по 2019 год ВВП Синьцзяна вырос с 919,59 миллиарда юаней до 1,36 триллиона юаней при среднегодовом темпе роста 7,2%. Располагаемый доход на душу населения в Синьцзяне увеличивался в среднем на 9,1% в год. Значительные успехи были достигнуты в борьбе с нищетой. Все 3,09 миллиона бедных людей в Синьцзяне были спасены от бедности. Проблема абсолютной бедности в Синьцзяне исторически решена.

Законные права и интересы людей всех этнических групп в Синьцзяне защищены. Все этнические группы имеют одинаковый правовой статус и пользуются различными правами в соответствии с законом, включая участие в управлении государственными делами, свободу вероисповедания, получение образования, использование своих языков и сохранение своих традиционных культур.

Ложь № 2: Адриан Зенц опубликовал отчеты, в которых утверждалось, что Синьцзян провел "принудительную стерилизацию" уйгурских женщин, что привело к резкому сокращению уйгурского населения.

Факты: Адриан Зенц - не так называемый "эксперт по Китаю", а член крайне правой группы "Мемориальный фонд жертв коммунизма", спонсируемой правительством США. Он также является ключевой фигурой в антикитайской организации, созданной спецслужбами США, и является известным расистом.

Отчеты" Адриана Зенца полны вымыслов и манипуляций с данными. В так называемых доказательствах "принудительной стерилизации" в "отчетах" утверждается, что 80% процедур введения новых внутриматочных спиралей (ВМС) в Китае в 2018 году были выполнены в Синьцзяне и что естественный прирост населения в Хотане и Кашгаре в Синьцзяне в 2018 году - всего 2,58 на 1000 человек. "Доказательства" крайне несовместимы с фактами.

Согласно данным Ежегодника статистики здравоохранения Китая за 2019 год, опубликованного Национальной комиссией здравоохранения, количество новых процедур введения ВМС в Синьцзяне в 2018 году составило 328 475, что составляет лишь 8,7% от общего числа в Китае - 3774 318.

Согласно статистическому ежегоднику Синьцзяна за 2019 год, выпущенному статистическим бюро Синьцзян-Уйгурского автономного района, естественный прирост населения в Кашгаре и Хотане составил в 2018 году 6,93 на 1000 человек и 2,96 на 1000 человек, соответственно.

Ложь № 3: BBC Newsnight однажды сообщила, что Зумрат Давут (Zamira Dawut) был "вынужден пройти стерилизацию" в центре профессионального образования и обучения.

Факты: Замира Давут никогда не училась ни в одном центре профессионального образования и обучения. Это ранее разъяснил ее старший брат Абдухелил Давут.

Она утверждала, что после "освобождения" из центра ее принудили к стерилизации и удалили матку, потому что у нее уже было трое детей. Фактически, в марте 2013 года, когда Замира Давут родила своего третьего ребенка в Центре обслуживания матери и ребенка в Урумчи, она добровольно подписала форму согласия на роды, чтобы ей сделали кесарево сечение и перевязку маточных труб, а затем центр провел операцию. Ее никогда не стерилизовали, не говоря уже об удалении матки.

Она утверждала, что ее стареющий отец неоднократно задерживался и подвергался расследованиям властями Синьцзяна и недавно умер по неизвестной причине. Фактически ее отец жил со своими детьми, пока не умер от сердечного приступа 12 октября 2019 года. Он никогда не подвергался преследованиям и не содержался под стражей. Ее братья Абдухелил Давут и Элькин Давут подтвердили факты.

Она утверждала, что ей подали свинину в доме родственницы. Фактически родственница, о которой она говорила, является парным родственником ее старшего брата Абдухелила Давута Чжао Цилинь. В октябре 2017 года Абдухелила соединили с Чжао в качестве "родственников" в рамках программы этнического единства. В январе 2018 года Абдухелила пригласили в дом Чжао в качестве гостя в компании с сестрой Замирой Давут. Блюдо было приготовлено матерью Чжао, которая сама по национальности хуэй и мусульманка, и ест только халяльную пищу. Таким образом, подача свинины исключена.

Ложь №4: В интервью иностранным СМИ Михригуль Турсун сказала, что ее заставляли принимать неизвестные лекарства в Центре профессионального образования и обучения, и американские врачи поставили ей диагноз "бесплодие".

Факты: 21 апреля 2017 года Михригуль Турсун была взята под стражу службой общественной безопасности округа Киемо по подозрению в разжигании межнациональной розни и дискриминации. В этот период у нее обнаружили сифилис. Из соображений гуманности окружное бюро общественной безопасности прекратило меры против нее 10 мая 2017 года. За исключением 20 дней уголовного задержания, Михригуль была полностью свободна. Она никогда не была осуждена, и она не училась ни в одном центре профессионального образования и обучения, не говоря уже о том, чтобы ее заставляли принимать лекарства. Нет никаких записей о том, что она проходила процедуру стерилизации в Китае.

Ложь № 5: Синьцзян создает "лагеря перевоспитания" для задержания миллионов уйгурских мусульман.

Факты: в Синьцзяне никогда не было так называемых "лагерей перевоспитания".

Центры профессионального образования и обучения, созданные в Синьцзяне в соответствии с законом, по своей природе являются образовательными и учебными заведениями и представляют собой превентивные меры по борьбе с терроризмом и дерадикализации, принятые Синьцзяном. Цель состояла в том, чтобы искоренить питательную среду терроризма и экстремизма. Соответствующие меры основывались на опыте международного сообщества в борьбе с терроризмом и дерадикализацией и реализовывали идею использования развития, образования и других ресурсов для обуздания экстремистских идеологий, как это предусмотрено в плане действий ООН по предотвращению экстремизма. Он полностью соответствовал принципам и духу ряда международных контртеррористических резолюций, включая Глобальную контртеррористическую стратегию ООН. В Синьцзяне меры по борьбе с терроризмом и дерадикализации дали положительные результаты. Более четырех лет подряд в регионе не было террористических актов.

Центры профессионального образования и обучения предлагали учебную программу, которая включала стандартный устный и письменный китайский язык, понимание закона и обучение профессиональным навыкам для достижения цели дерадикализации. К октябрю 2019 года все слушатели таких центров завершили учебу и получили высшее образование, большинство из них нашли стабильную работу и жили мирной жизнью.

Ложь № 6: Центры профессионального образования и обучения Синьцзяна осуществляли "религиозный контроль", политическую обработку, запугивание. Учеников этих центров пытали.

Факты: Центры профессионального образования и обучения полностью уважали и защищали свободу религиозных убеждений, этнических обычаев и привычек слушателей, а также право использовать свой собственный этнический разговорный и письменный языки. Стажеры могли самостоятельно решать, принимать ли участие в религиозной деятельности по возвращении домой; бесплатно предоставлялась разнообразная мусульманская еда; а в правилах, программах и меню в центрах использовались местные этнические языки, а также стандартный китайский.

Центры профессионального образования и обучения полностью гарантируют личную свободу слушателей. В центрах использовалась модель обучения, которая позволяла стажерам регулярно возвращаться домой, запрашивать отпуск для решения личных дел и пользоваться свободой переписки. В центрах строго запрещены любые формы унижения или жестокого обращения. Не было таких вещей, как "подавление этнических меньшинств" или "преследование мусульман".

Центры имели хорошо оборудованные помещения. В общежитиях были радио, телевизоры, кондиционеры или вентиляторы. Медицинские учреждения, юридические и психологические кабинеты предоставляют соответствующие услуги бесплатно. В центрах были спортивные площадки для баскетбола, волейбола и настольного тенниса, помещения для культурных мероприятий, такие как читальные залы, компьютерные залы и кинозалы, а также культурные и художественные площадки, такие как небольшие аудитории и сцены под открытым небом. Внеклассные мероприятия, такие как народные песни и танцы, спортивные соревнования и т.д. проводились регулярно, чтобы максимально удовлетворить различные потребности учащихся в учебе и развлечениях. Все стажеры были застрахованы государственными пенсионными программами и программами медицинского страхования и имели право на бесплатное медицинское обследование.

Ложь № 7: Некоторые уйгуры за границей заявляют, что "с их родственниками или друзьями в Синьцзяне невозможно связаться и они пропали без вести".

Факты: Синьцзян защищает свободу передвижения людей всех этнических групп, включая уйгуров, и их общение с заграничными родственниками в соответствии с законом.

Проверка с соответствующими ведомствами показывает, что некоторые якобы "пропавшие без вести" люди, упомянутые заграничными сепаратистами "Восточного Туркестана", живут нормальной жизнью, в то время как другие сообщения о "пропавших без вести" инцидентах являются чистым вымыслом.

Австралийская радиовещательная корпорация однажды сообщила, что Азмат Омар, гражданин Китая, проживающий в Австралии, утверждал, что потерял связь со своей семьей в Синьцзяне. Среди них были его отец, мачеха, три брата, две сестры и более 20 других родственников. Однако дело в том, что все его родственники в Китае живут нормальной жизнью.

Во время сессии Совета ООН по правам человека в феврале 2020 года "Всемирный уйгурский конгресс" организовал мероприятие у Дворца Наций в Женеве. Они разместили фотографии так называемых "уйгуров, преследуемых правительством Китая". Позднее эти фотографии были дискредитированы как дезинформация. Люди, запечатленные на фотографиях, живут нормальной жизнью. Сепаратистские группы похитили их фото и личную информацию.

Ложь № 8: Синьцзян использует коронавирус, чтобы уничтожить уйгуров, и многие трагически погибают после заражения.

Факты: После вспышки COVID-19 Синьцзян решительно боролся с вирусом и эффективно сдержал эпидемию за короткий период. При поддержке группы экспертов местное правительство приложило все усилия для лечения пациентов. Правительство области приняло целенаправленный подход к профилактике и борьбе с дифференцированными научными мерами. Оно также усилило профилактику и контроль эпидемий в многолюдных, чтобы свести к минимуму риск распространения вируса. Местное правительство также приложило все усилия для обеспечения производства и поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости, сохраняя при этом их достаточность, качество и стабильные цены. Эти меры были широко поддержаны людьми разных этнических групп в Синьцзяне.

Ложь № 9: Китай систематически переводил 80 000 уйгуров из Синьцзяна и отправлял их для "принудительного труда" на фабрики в других провинциях.

Факты: Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района с большой ответственностью работает над вопросами занятости. Южный Синьцзян был слаборазвитым районом с низкой степенью индустриализации и урбанизации, где многие люди страдали от бедности из-за отсутствия возможности трудоустройства. Исходя из реалий, местные органы власти на всех уровнях приняли активные меры по оказанию помощи тем, кто нуждается в работе. Эти меры включали создание возможностей трудоустройства поблизости, содействие работе в других районах Синьцзяна или перемещение рабочей силы в другие провинции и города. Такие меры помогли жителям преодолеть бедность за счет занятости и вести полноценную жизнь, гарантируя при этом право различных этнических групп на труд и занятость.

С 2018 года 151 000 человек из малообеспеченных семей на юге Синьцзяна нашли работу вдали от дома. Большинство из них работали в других частях Синьцзяна, а около 14 700 работали за пределами региона. Тем, кто работает за пределами Синьцзяна, полностью гарантируются права на обычаи, язык, культуру и религиозные убеждения. Многие зарабатывают 45 000 юаней в год, что в несколько раз превышает доход от сельского хозяйства или работы в их родных городах.

Ложь № 10: Синьцзян заставил большое количество уйгуров собирать хлопок, что загрязнило глобальную цепочку поставок.

Факты: несколько лет назад, когда осенью созревал хлопок, многие рабочие-мигранты из провинции Хэнань, Сычуань и других мест отправлялись поездами в Синьцзян, чтобы собирать хлопок. Их называли "хлопкоуборочными силами". Рабочие-мигранты из различных этнических групп в Синьцзян также собирали хлопок. Они работали вместе, заботились друг о друге и подружились. Все эти сборщики хлопка в Синьцзяне были добровольцами, и их доходы могли достичь более 10 000 юаней всего за месяц.

В последние годы с развитием науки и технологий производство хлопка в Синьцзяне стало высокомеханизированным. Даже в напряженный сезон сбора хлопка нет необходимости в большом количестве сборщиков. Например, с 2015 года большая часть хлопка в монгольской автономной префектуре Байнголин в Синьцзяне собиралась машинами.

Ложь № 11: Синьцзян проводит политику ассимиляции по отношению к этническим меньшинствам в попытке систематически искоренить уйгурскую культуру.

Факты: все этнические группы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе пользуются полной свободой по сохранению и обычаев и привычек. Синьцзян-Уйгурский автономный район строго соблюдает конституцию и законы и придает большое значение защите и развитию традиционной культуры всех этнических групп.

В Синьцзяне охраняется культурное наследие всех этнических групп. Ряд известных архитектурных объектов, представляющих выдающееся историческое и культурное наследие уйгуров, монголов, хуэй, сибэ и других этнических меньшинств, были должным образом отремонтированы и сохранены, в том числе гробница Афак Ходжа в Кашгаре, гробница Туглук Тумур в Хуочэне, Чжаосу Ламасери, бывшая резиденция монгольского князя в Хэцзине и поместье Чимтограк.

Передана прекрасная традиционная культура этнических групп. Традиционные культурные мероприятия, такие как уйгурский "Мешреп", казахский "Айтыс", кыргызская "Ярмарка пения кобузских баллад", монгольская "Ярмарка Надам", "Фестиваль западного движения" Шибе и "Праздник фонарей ханьского народа" были масштабно проведены. Был поставлен ряд впечатляющих драм с богатыми этническими и региональными особенностями, таких как уйгурская пьеса "Герип и Сенем", казахский "Айтыс" и кыргызская баллада "Манас".

Синьцзян-Уйгурский автономный район защищает обычаи и привычки всех этнических групп во время фестивалей, свадеб и похорон. В больших, средних городах и маленьких поселках с мусульманским населением в Синьцзяне есть определенное количество халяльных ресторанов. "Халяльные столовые" или "халяльные кухни" создаются на основных транспортных артериях и в учреждениях, где работают представители этнических меньшинств. Говядину и баранину, поставляемые мусульманам, забивают, обрабатывают, хранят, транспортируют и продают в соответствии с их обычаями.

В настоящее время люди всех этнических групп в Синьцзяне в основном используют 10 устных и письменных языков. Языки этнических меньшинств широко применяются в различных секторах, включая судебную систему, администрацию, образование, прессу и издательское дело, радио и телевидение, а также Интернет. Народная радиостанция Синьцзяна предлагает 12 радиоканалов на пяти языках: мандаринском, уйгурском, казахском, монгольском и кыргызском. Начальные и средние школы в Синьцзяне предлагают курсы на языках этнических меньшинств, таких как уйгурский, казахский, кыргызский, монгольский и сибэ. На банкнотах китайского юаня записи на пяти языках: китайском, тибетском, уйгурском, монгольском и чжуанском.

Ложь № 12. В некоторых местах в Синьцзяне разрушены кладбища этнических меньшинств.

Факты: Синьцзян всегда уважал обычаи похорон и захоронений этнических меньшинств и сформулировал ряд правил для защиты их основных прав на похороны и захоронения. Для некоторых групп этнических меньшинств, которые традиционно хоронят своих мертвецов в земле, принимаются меры, включая выделение специально участков и создание специальных общественных кладбищ. Их традиционные обычаи, такие как поминальная молитва, погребение и проведение назера (поминальные мероприятия), сохраняются.

С экономическим и социальным развитием и повышением уровня жизни людей в Синьцзяне правительства на всех уровнях активизировали планирование и строительство общественных кладбищ. Эти сооружения и окружающая их среда постоянно улучшаются. Люди разных национальностей в некоторых местах по собственному желанию перемещали кладбища.

Ложь № 13: Китайское правительство отправляет детей этнических меньшинств в Синьцзяне в школы-интернаты и "вынуждает" их быть разлученными с родителями.

Факты: Закон об обязательном образовании Китайской Народной Республики гласит: "При необходимости, народное правительство на уровне округа может создавать школы-интернаты для обеспечения того, чтобы дети школьного возраста и подростки, проживающие в отдаленных районах, получали обязательное образование". Синьцзян - обширный регион с большими расстояниями между деревнями и городами, и некоторым ученикам неудобно ходить в школу, что затрудняет обеспечение качества их обучения. Чтобы решить эту проблему, в 1980 годах в Синьцзяне построили 400 начальных и средних школ-интернатов. В последние годы в Синьцзяне, как и в остальной стране, были разработаны научные планы и разумные меры для строительства школ-интернатов. Они соответствуют строительным нормам автономного округа. Время показало, что пансионное образование стало эффективной мерой для ускорения модернизации образования и помощи в адресной борьбе с бедностью в Синьцзяне. Родители учащихся всех национальностей поддерживают модель школы-интерната.

Ложь № 14: Школы в Синьцзяне заменяют этнические языки китайским, чтобы "промыть мозги" ученикам. Синьцзян запретил учащимся из числа этнических меньшинств использовать свой собственный язык и закрыл школы с уйгурским языком.

Факты: Конституция Китайской Народной Республики и закон КНР о стандартном устном и письменном китайском языке предусматривают, что граждане имеют право изучать и использовать стандартный китайский разговорный и письменный язык. Государство предоставляет им соответствующие условия. Продвигая образование на китайском языке, Синьцзян также предлагает курсы разговорного и письменного языков групп этнических меньшинств в соответствии с национальным планом учебной программы для начальных и средних школ. Это гарантирует право учащихся из групп этнических меньшинств изучать свой собственный устный и письменный языки. Он также эффективно способствует развитию языков и культур этнических меньшинств.

Начальное и среднее образование в Синьцзяне ведется на семи языках. В настоящее время дошкольные учреждения, а также начальные и средние школы в Синьцзяне обеспечивают двуязычное образование на общегосударственном стандартном устном и письменном языке, а также на одном из этнических языков. Обучение использованию национального стандартного языка может помочь людям лучше интегрироваться и адаптироваться к современному обществу. Это приносит больше удобства в учебе, поиске работы, общении, бизнесе и работе.

Ложь № 15: Синьцзян подавляет этнические меньшинства под предлогом борьбы с терроризмом.

Факты: неполные статистические данные показывают, что с 1990 по 2016 годы этнические сепаратисты, религиозные экстремисты и воинствующие террористы спланировали и осуществили несколько тысяч террористических актов. Они убили много ни в чем не повинных мирных жителей и несколько сотен полицейских и причинили неизмеримый материальный ущерб. Эти террористические действия причинили невыразимые страдания людям различных этнических групп в Синьцзяне.

Перед лицом сложной ситуации и требований людей всех этнических групп остановить терроризм Синьцзян принял ряд активных мер. Реагируя на Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций и другие контртеррористические резолюции, Синьцзян придерживается принципа неприсоединения терроризма к какому-либо конкретному региону, этнической группе или религии. Он действовал в рамках закона, чтобы пресечь насилие и террористическую деятельность, которая нарушает права человека, ставит под угрозу общественную безопасность, подрывает этническое единство и направлена на разделение страны. С 2014 года в общей сложности было уничтожено 1588 агрессивных и террористических групп, арестовано 12 995 террористов и изъято 2052 взрывных устройства. Такие операции эффективно сдерживают проникновение экстремизма, значительно улучшили общественную безопасность и защитили право на жизнь, право на здоровье, право на развитие и другие основные права людей всех этнических групп. Синьцзян не сообщал о случаях террористических актов более четырех лет подряд.

Ложь № 16: Кампания "фанхуйджу", в ходе которой государственные служащие направляются в общины, чтобы предложить помощь людям различных этнических групп, а также "кампания за этническое единство" и мероприятия солидарности между кадрами и людьми разных национальностей принята с целью вмешательства и наблюдения за уйгурскими семьями.

Факты: Синьцзян с 2016 года проводит "кампанию за этническое единство" и акции солидарности среди кадров и людей из разных этнических групп. Более 1,1 миллиона кадров и рабочих из разных этнических групп объединились с 1,6 миллиона человек из разных этнических групп как "родственники" и подружились друг с другом. Среди них ханьские кадры объединились с этническими группами, включая уйгуров. Кадры этнических меньшинств, включая уйгуров, также объединились с народом хань.

Согласно статистике, кадры и рабочие, участвующие в "кампании за этническое единство" и в акциях солидарности между кадрами и людьми разных этнических групп, пожертвовали 940 миллионов юаней населению, выполнив около 18 миллионов дел, приносящих пользу местным жителям.

Ложь № 17: Синьцзян наблюдает за уйгурскими мусульманами с помощью повсеместных камер, приложений для мобильных телефонов, Интернета и других высокотехнологичных средств.

Факты: в соответствии с законом, Синьцзян установил камеры в городских и сельских общественных местах, на основных дорогах, транспортных узлах и других общественных местах, чтобы улучшить социальное управление и эффективно предотвращать преступность и бороться с ней. Эти меры способствовали усилению социальной защиты и получили широкую поддержку людей всех этнических групп. Эти меры не нацелены на какую-либо конкретную этническую группу.

Использование современных научных и технологических продуктов и данных для улучшения социального управления - обычная практика в международном сообществе. По данным South China Morning Post, новое исследование показало, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды входят в первую десятку стран по количеству камер наблюдения в мире.

Ложь № 18: Китайские посольства и консульства отказались продлевать паспорта уйгуров, проживающих за границей, вынуждая их вернуться домой, чтобы столкнуться с внесудебным задержанием или тюремным заключением.

Факты: личная свобода китайских граждан, а также право выезда и въезда защищены законом. Если они являются гражданами Китая и признают себя гражданами Китая и не нарушают китайские законы и постановления, они могут обратиться в китайское посольство или консульство по месту жительства для обновления или замены паспортов.

Граждане Китая из Синьцзяна, которые подают заявление на продление или замену паспортов в китайских посольствах и консульствах, были приняты и одобрены после проверки на соответствие применимым законам.

Ложь № 19: Китайское правительство запрещает иностранным журналистам посещать Синьцзян для репортажей.

Факты: Синьцзян - открытый регион. Иностранным журналистам разрешается делать репортажи в Синьцзяне при условии, что они соблюдают китайские законы и проходят соответствующие процедуры. Китайское правительство не запрещает иностранным журналистам делать репортажи в Синьцзяне ни при каких обстоятельствах.

С конца 2018 года Синьцзян посетили более 1200 человек более чем из 100 стран и регионов, в том числе представители международных организаций, дипломаты, журналисты и религиозные лидеры.

С 3 по 7 сентября 2019 года репортеры NBC ездили в Синьцзян для репортажей.

В декабре 2020 года репортеры BBC отправились для репортажей в округ Кука и другие места в Синьцзяне.

Ложь № 20: Верховному комиссару ООН по правам человека будет запрещено посещать Синьцзян.

Факты: Китай приветствует решение верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай и Синьцзян-Уйгурский автономный район и всегда поддерживает тесные контакты с Организацией Объединенных Наций.





Ложь № 21: Синьцзян подавляет ислам и свободу вероисповедания.

Факты: уважение и защита свободы вероисповедания - основная долгосрочная политика китайского правительства. Статья 36 Конституции Китайской Народной Республики гласит, что граждане Китая обладают свободой вероисповедания. Принцип свободы вероисповедания, закрепленный в конституции, полностью реализован в Синьцзяне. Право граждан Синьцзяна на свободу вероисповедания полностью гарантировано. Религиозные чувства, потребности и обычаи религиозных граждан, основанные на убеждениях, полностью уважаются, законная религиозная деятельность гарантируется законом, а религиозное и культурное наследие защищается.

Синьцзян перевел и опубликовал религиозные классические произведения и книги, такие как Коран и избранные произведения из аль-Сахих Мухаммад ибн-Исмаил аль-Бухари, на мандаринском, уйгурском, казахском и кыргызском языках, что обеспечивает удобство для верующих всех национальностей.

С 1996 года правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района ежегодно организует для местных мусульман чартерные рейсы для паломничества, за исключением отмены из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.

Ложь № 22: Синьцзян сносит множество мечетей.

Факты: мечети в Синьцзяне по количеству соответствуют обычным религиозным требованиям. Правительства разных уровней в Синьцзяне постоянно улучшали коммунальные условия в мечетях. Эти меры приветствовались религиозными деятелями и верующими.

Ложь № 23: Синьцзян "преследует" религиозных деятелей.

Факты: в регионе десять религиозных колледжей и школ, в том числе Синьцзянский исламский институт, его восемь филиалов в таких местах, как Кашгар, Хотан и Или, а также Синьцзянская исламская школа. Эти колледжи ежегодно набирают определенное количество студентов бакалавриата, младших курсов и технических средних школ, при этом количество студентов превышает 3000.

Ложь № 24: Синьцзян запрещает посты для мусульман.

Факты: мусульмане всех этнических групп в Синьцзяне, в соответствии со своими учениями, канонами и традиционными обычаями, практикуют регулярные религиозные мероприятия, такие как пост и исламские праздники в мечетях и своих собственных домах. Такие действия осуществляются полностью по их собственному желанию, без какого-либо вмешательства или ограничений.

Во время Рамадана каждый год мусульмане выбирают, поститься или не поститься.

Ранее британские депутаты, в том числе лидер либерал-демократов Эд Дэйви, призвали к бойкоту группы GB в связи с предполагаемой Пекином "этнической чисткой" против уйгуров, которые были заключены в тюрьмы и подвергнуты политическому "перевоспитанию" в Синьцзяне.

Ху Сицзинь, редактор контролируемой государством Global Times, предупредил, что "Китай будет серьезно наказывать любую страну, которая последует за таким призывом".

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