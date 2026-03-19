18.03.2026, 14:11 8001
Президент Израиля поздравил Токаева с принятием новой Конституции
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества между странами с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ицхак Герцог согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева, что все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул президент Казахстана, нужно постоянно вести поиск политических решений спорных международных проблем.
Президент Израиля дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. По его словам, это решение служит примером стратегического подхода к вопросу достижения прочного мира на Ближнем Востоке.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
17.03.2026, 11:50 57521
МИД: Казахстан продвигает международное сотрудничество и культурно-образовательные инициативы за рубежом
Женева. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активно развивает цифровую экосистему. За последние три года в развитие телекоммуникационной отрасли вложено более $2,5 млрд. Об этом рассказали участники брифинга в постоянном представительстве Казахстана при Всемирной торговой организации в Женеве, сообщили в МИД РК.
Как отметил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков, развитие телекоммуникационного сектора является ключевым драйвером цифровой трансформации страны: за три года в отрасль вложено более 2,5 млрд долларов США, проект "Доступный интернет" предусматривает 100%-ное покрытие к 2027 году, более 1300 госуслуг доступны онлайн, а система электронного правительства занимает 24-е место в Индексе ООН; постоянный представитель РК Кайрат Торебаев подчеркнул важность надежной инфраструктуры и международного сотрудничества для цифровой экономики и кибербезопасности.
Между тем в Варшавском политехническом университете в честь Наурыза прошел День Казахстана с участием студентов и представителей академических кругов, где обсудили развитие культурного и образовательного сотрудничества с Польшей, историю и достижения Казахстана, а также провели дегустацию традиционных казахских блюд, укрепляя международные связи и академический обмен.
Тем временем посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с министром Хиротака Ишихара итоги референдума, двустороннее сотрудничество в области устойчивого развития, водной безопасности и "зеленых" технологий, а также представил программу Регионального экологического саммита в Астане, при этом японская сторона подтвердила участие в мероприятии и заинтересованность в совместных экологических проектах.
16.03.2026, 13:05 49031
МИД: Казахстанские послы провели серию встреч с представителями власти и деловых кругов
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Послы Казахстана провели ряд рабочих встреч с представителями власти и деловых кругов в Люксембурге и Таджикистане. В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в международных организациях и укрепление связей между бизнес-сообществами.
В рамках рабочего визита в Люксембург посол Роман Василенко провел ряд встреч с представителями законодательной и исполнительной власти, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и деловых кругов страны. В ходе встречи с политическим директором Министерства иностранных и европейских дел Люксембурга Вероникой Докендорф обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействия Казахстана и Европейского союза. Стороны обсудили активизацию политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие и обмен взаимными поддержками в рамках международных организаций и институтов, а также обсудили проведение очередных межмидовских консультаций в текущем году, рассмотрели возможность создания делового совета "Казахстан - Люксембург" и организацию дней культуры Казахстана в Люксембурге.
В ходе рабочей программы посол также провел встречу с дипломатическим советником премьер‑министра Люксембурга Ясуко Мюллер. Стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке, обсудили вопросы энергетики и пути взаимодействия между странами в двустороннем и многостороннем форматах.
Перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества обсуждены на встрече с директором департамента международного сотрудничества торгово‑промышленной палаты Люксембурга Синди Теребой. Особое внимание уделено развитию партнерства в сферах финансов, логистики, инноваций и цифровой экономики. Также обсуждены планы по организации торговой миссии люксембургских компаний в Казахстан в октябре 2026 года.
Также Василенко провел встречу с председателем палаты депутатов Люксембурга Клодом Визелером. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-люксембургского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Была отмечена заинтересованность в дальнейшем развитии политического и межпарламентского диалога. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентского взаимодействия и укреплении политического диалога между Казахстаном и Люксембургом.
В Душанбе посол РК в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с председателем торгово-промышленной палаты Таджикистана Фарходшохом Рахмонализода. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями по вопросам организации деловых миссий из обеих стран, активного участия в международных выставках и укрепления прямых связей между деловыми кругами.
Также состоялась встреча посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова с министром дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан Эъзозхон Каримовой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере образования. Был отмечен устойчивый положительный характер взаимодействия, а также важность дальнейшего обмена опытом в реализации реформ в системе дошкольного и школьного образования, внедрении современных образовательных стандартов и повышении качества подготовки учащихся и педагогических кадров.
Между тем посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем министра коммерции КНР Лин Цзи. Стороны подтвердили высокий уровень стратегического партнерства и отметили устойчивую положительную динамику взаимной торговли: по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 48,7 млрд долларов.
Кроме того, опыт Казахстана по укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия, поддержке развития культуры и образования был освещен на круглом столе в ЮНЕСКО на тему "Борьба с исламофобией: продвижение прав человека посредством образования, культуры и диалога". В приуроченном к Международному дню борьбы с исламофобией мероприятии приняли участие государства - члены и представители ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, эксперты и общественные деятели.
Также посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, в ходе которой рассказал о проводимых в стране политических и институциональных реформах, включая конституционные изменения после референдума 15 марта 2026 года. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-образовательной сферах и договорились поддерживать регулярные контакты.
16.03.2026, 11:29 53916
Лидеры и дипломаты иностранных государств поздравили Казахстан с успешным проведением референдума Дополнено
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент Узбекистана, результаты референдума наглядно демонстрируют, что проводимые под руководством президента Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы пользуются доверием народа.
Глава нашего государства поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в процессе преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.
Собеседники также отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.
Стороны выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета. Достигнута договоренность продолжить взаимодействие на всех уровнях.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов.
Дополнено 16.03.2026, 15.25
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь поздравил Казахстан с успешным проведением референдума, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Как отметил дипломат, Китай, как дружественный сосед и вечный всесторонний стратегический партнер, высоко оценивает усилия Казахстана по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и процветания общества. По его словам, китайская сторона неизменно придает большое значение развитию двусторонних отношений и готова прилагать совместные усилия с казахстанской стороной для последовательной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.
Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин поздравил с успешным проведением референдума министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева, сообщает пресс-служба посольства РФ и РК.
Примите мои искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой Конституции Республики Казахстан. Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в дальнейшем развитии казахстанской государственности и совершенствовании политико-правовой системы страны", - говорится в поздравлении.
Дополнено 16.03.2026, 18.19
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе Акорды.
Садыр Жапаров тепло поздравил главу государства с успешным проведением общенародного референдума в Казахстане. Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции в полной мере отражают широкую поддержку казахстанцами проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны", - говорится в сообщении.
Глава государства выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и активное участие наблюдателей из Кыргызстана, подчеркнув, что конституционные реформы призваны повысить эффективность госуправления и обеспечить повышение благосостояния граждан.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских многогранных отношений, подтвердив приверженность всестороннему углублению стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тоже поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции, сообщает пресс-служба президента РБ.
Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать "Справедливый Казахстан", обеспечивать его стабильное развитие", - говорится в поздравлении.
Дополнено 16.03.2026, 20.42
В Акорде проинформировали, что президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.
Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", - говорится в телеграмме.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении отметил, что принятие новой Конституции, предусматривающей модернизацию политической системы и совершенствование управленческой модели, ознаменует начало нового этапа в истории Казахстана, будет способствовать всестороннему развитию страны и дальнейшему укреплению ее роли на международной арене.
Президент Сербии Александр Вучич также направил теплые слова поздравления.
Как искренний и преданный друг Вашей страны я с удовлетворением отмечаю каждый шаг, который Вы предпринимаете на пути развития и достижения амбициозных целей, приносящих ощутимые результаты. Это требует большой работы, принятия непростых решений и преданности как повседневным, так и долгосрочным задачам. Вместе с тем это наглядно показывает, как опытные и мудрые лидеры принимают твердые решения", - написал сербский лидер.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей телеграмме написал, что результаты всенародного голосования вновь продемонстрировали ответственное отношение граждан Республики Казахстан к обеспечению независимости и суверенитета страны, а также к построению благополучного и современного общества в условиях верховенства закона.
Свои поздравления также направили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и другие.
Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. Большинство граждан поддержали принятие новой Конституции.
13.03.2026, 19:42 124581
Kazakhstan's Experience in Nuclear Disarmament Discussed at Tallinn University
Ambassador of Kazakhstan to Estonia Altay Kulginov, participated in a round table titled "The Dilemma of Nuclear Deterrence" organized in cooperation with Tallinn University, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan reports.
The event was attended by representatives of the Estonian diplomatic corps, prominent political scientists, faculty members, and students.
In his speech, Ambassador Kulginov presented Kazakhstan's unique experience, emphasizing that the renunciation of the world's fourth-largest nuclear arsenal served as the starting point for a new global security architecture.
Ambassador highlighted the position of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, who consistently promotes the vision of a world free from nuclear threats at the highest international levels.
During the discussion, President Tokayev’s words were quoted: "Kazakhstan has learned from its own experience the terrible consequences of nuclear testing. Therefore, our country is firmly committed to achieving a world free of nuclear weapons. Attaining this status is not just a political choice, but a moral duty to future generations".
A significant part of the event was devoted to analyzing Kazakhstan's historical initiatives, specifically the closure of the Semipalatinsk test site and its policy of denuclearization. Estonian experts and diplomats agreed that Kazakhstan's model of nuclear disarmament remains a premier example of responsible leadership in global politics.
At the conclusion of the meeting, the parties discussed the role of the academic community in promoting peace. The event reaffirmed the strong interest of Estonian scientific and political circles in Kazakhstan's experience, resulting in an agreement to continue the dialogue on international security and strengthen humanitarian ties at Tallinn University.
12.03.2026, 18:00 155251
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по вопросам безопасности, транспорта и международного сотрудничества
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч и переговоров с международными партнерами, в ходе которых обсуждались вопросы глобальной безопасности, транспортного сотрудничества, правовых реформ и расширения двусторонних связей, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Делегация Казахстана приняла участие в 66-й сессии рабочей группы "Б" Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул необходимость восстановления доверия между государствами на фоне современных вызовов международной безопасности. Он напомнил об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для таких переговоров. Сессия продлится до 19 марта.
В Египте посол Казахстана Аскар Женис встретился с заместителем министра иностранных дел Самар аль-Ахдаль. Стороны обсудили перспективы работы казахско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Основной темой стала подготовка шестого заседания комиссии, которое планируется провести в Астана в текущем году. Также были затронуты вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.
В Иордании посол Казахстана Талгат Шалданбай провел переговоры с министром транспорта Нидалом Мурди Абдулла Катамином. Стороны обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества и перспективы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Иорданией. Также речь шла о расширении взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры и развитии международных коридоров между Центральной Азией и Ближним Востоком.
Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел переговоры с директором Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом. В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества в сфере публичного права, государственного управления и академических обменов, включая совместные образовательные и исследовательские проекты с казахстанскими университетами.
По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии диалога по различным направлениям международного взаимодействия.
Кроме того, делегация Казахстана приняла участие в мероприятии высокого уровня с участием государств-членов и руководства ЮНЕСКО, посвященном Международному женскому дню и проходящей в Нью-Йорке 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО посол Аскар Абдрахманов проинформировал присутствующих об опыте Казахстана в продвижении гендерного равенства и укреплении роли женщин в социальной, политической и экономической жизни страны.
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся шестой раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Бельгии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, бельгийскую - генеральный директор по двусторонним отношениям Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Королевства Бельгия Биргит Стевенс. В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-бельгийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Генеральный консул Казахстана в Сиане Жошыхан Кыраубаев встретился с заместителем секретаря комитета по образованию партийного комитета провинции Шэньси Цзи Инцю. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего взаимодействия и договорились придать импульс сотрудничеству в образовательной и гуманитарной сферах. Казахский дипломат подробно ознакомил китайскую сторону с текущими реформами, проводимыми правительством РК в сфере высшего образования, а также приоритетами в развитии национальной образовательной системы.
Посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с вице-спикером государственного собрания (парламента) Венгрии, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы "Венгрия - Казахстан" Лайошем Олахом. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства. Стороны подчеркнули важность межпарламентских связей и высоко оценили динамику их развития. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о сложной международной ситуации, сложившейся в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, в частности о ее негативном влиянии на мировую экономику и цепочки поставок энергоресурсов.
Посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков посетил штаб-квартиру Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), где встретился с генеральным секретарем организации Хуаном Карлосом Охеда. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и взаимодействие Казахстана с ОПАНАЛ в сфере нераспространения и разоружения. Также были затронуты международная повестка, предстоящий в Казахстане референдум по конституционным изменениям и проведение в 2026 году Регионального экологического саммита. В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог и развивать партнерство.
Посол Казахстана в Швеции Олжас Сулейменов встретился с генеральным секретарем Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA) Кевином Касас-Самора. В ходе беседы он проинформировал о текущем этапе конституционной реформы в Казахстане, направленной на укрепление институционального баланса и развитие системы сдержек и противовесов. Стороны обсудили развитие демократических институтов и электоральных процессов, подтвердив заинтересованность в продолжении экспертного диалога и сотрудничества.
11.03.2026, 15:21 168916
Лавров выразил признательность Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку
Глава МИД РФ отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства
Москва. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку.
В своем выступлении Лавров отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства, а также в углублении творческих, научных, академических обменов.
Укрепление позиций русского языка в мире - это без преувеличения залог сохранения культурно цивилизационного разнообразия планеты, важный вклад в формирования более справедливого многополярного миропорядка. В этом контексте хотел бы еще раз от имени Российской Федерации выразить искреннюю признательность президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, который в декабре 2021 года выступил с инициативой создания организации для продвижения русского языка", - сказал Лавров.
Он напомнил, что соответствующий договор, подписанный в октябре 2023 года лидерами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, вступил в силу в конце 2024.
Напомним, предложение о создании организации по поддержке и продвижению русского языка Токаев озвучил еще в 2021 году на встрече с президентом России, отметив значение русского языка в межгосударственном взаимодействии.
В 2023 году на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президенты подписали учредительный договор и устав Международной организации по русскому языку. Документ закрепил создание самостоятельной международной структуры с правосубъектностью.
11.03.2026, 10:30 174301
МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В частности, в городе Сеуле состоялось мероприятие, посвященное обсуждению туристического потенциала Казахстана, с участием ведущих корейских туристических операторов. В ходе встречи были представлены презентации авиакомпании SCAT Airlines и туристических направлений Казахстана.
Также посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами - представителями казахстанского объединения QazSociety. В ходе беседы посол поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и вклад в развитие казахстанского сообщества в Бельгии. Он рассказал о текущем политическом и социально-экономическом развитии страны, приоритетах внешней политики, процессе цифровизации, а также о перспективах сотрудничества Казахстана с европейскими партнерами.
Кроме того, вопросы роли экспертного сообщества в продвижении казахстанско-чешских отношений были обсуждены в ходе посещения послом Казахстана в Чехии Кайратом Абдрахмановым Центра азиатско-тихоокеанских исследований при Университете CEVRO в Праге. Председатель консультативного совета центра Ян Заградил и исполнительный директор Ян Железны представили основные направления деятельности CAPS в академической и образовательной сферах. При этом был отмечен растущий интерес к исследованиям политической и экономической специфики Центральной Азии.
Между тем в преддверии регионального экологического саммита, который пройдет в Астане 22-24 апреля, в Цюрихе состоялся семинар о возможностях продвижения швейцарских экологических технологий в Каспийском регионе. Мероприятие с участием представителей госструктур, бизнеса и экспертного сообщества организовали посольство Казахстана в Швейцарии и компания Swissenviro, готовящая швейцарский павильон на форуме.
По инициативе Казахстана совет управляющих Международного агентства по атомной энергии продолжил рассмотрение вопроса восстановления суверенного равенства государств-участников в ходе своей регулярной сессии. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что вопрос суверенного равенства в МАГАТЭ остается ключевым принципом справедливого и инклюзивного участия всех государств-членов в управлении агентством.
Учитывая высокую значимость данной проблематики, Казахстан с 2022 года последовательно инициирует включение данного пункта в повестку дня заседаний совета управляющих и генеральной конференции МАГАТЭ", - добавили в пресс-службе.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Андреем Михневым и руководителем Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафаром Хашимовым. Обсуждались текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия с Группой Всемирного банка, включая подготовку новой Стратегии партнерства на 2026-2031 годы, а также проекты в сферах инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетики, водных ресурсов, цифровой экономики и государственно-частного партнёрства. Стороны подтвердили намерение продолжать укрепление партнерства и конструктивный диалог.
Также сообщается, что в Казани прошел первый конкурс красоты стран БРИКС+, в котором участвовала казахстанская делегация - Ольга Мигунова, Аида Жанкылыш и Арина Каторгина в категориях Mrs, Miss и Little Miss. Участницы - победительницы национальных конкурсов своих стран. Мероприятие стало платформой для культурного и гуманитарного обмена, диалога и продвижения женской силы, а казахстанская делегация провела презентацию национального наследия и мастер-классы по сценической речи и публичным выступлениям. В конкурсе соревновались представительницы 17 стран.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с исполняющим обязанности управляющего Главного управления по внешней торговле Королевства Мухаммедом Аль-Абдулджабаром. Стороны обсудили расширение двусторонней торговли, диверсификацию товарной номенклатуры, развитие контактов между деловыми кругами и укрепление устойчивых торговых связей на фоне текущей геополитической ситуации. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии казахстанско-саудовских экономических отношений.
Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул провел встречи с руководителями и журналистами ведущих турецких медиа-холдингов - İhlas Medya, Demirören Medya и Albayrak Medya. Консул рассказал о проекте новой Конституции Казахстана и конституционных реформах, направленных на модернизацию государственного управления, усиление баланса властей и защиту прав граждан. Турецкие СМИ выразили интерес к политической модернизации в Казахстане, стороны подтвердили готовность продолжать информационное сотрудничество и информировать турецкую аудиторию о реформировании страны.
Посол Республики Казахстан в Швейцария Кайрат Саржанов встретился с директором Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева. Обсуждались текущее и перспективное сотрудничество в атомной и возобновляемой энергетике, повышение энергоэффективности, взаимодействие компаний "Казатомпром" и Axpo Power, а также проекты Национального ядерного центра Казахстана с швейцарской NAGRA. Стороны договорились активизировать контакты профильных организаций для обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и "зеленой" энергетики.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном. Армянская сторона была ознакомлена с ключевыми аспектами конституционной реформы в Казахстане и подготовкой к республиканскому референдуму 15 марта 2026 года. Председатель ЦИК Армении подтвердил участие в качестве международного наблюдателя, а стороны договорились продолжать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере избирательных процессов.
Посол РК в Индонезии Сержан Абдыкаримов встретился с новым генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто. Стороны обсудили состояние и перспективы казахско-индонезийского сотрудничества в политике, экономике, инвестициях и культуре, а также обменялись мнениями по международной повестке. Абдыкаримов рассказал о конституционных и социально-политических реформах в Казахстане и предстоящем национальном голосовании 15 марта 2026 года. По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное партнерство.
08.03.2026, 12:49 258841
Министры иностранных дел Казахстана и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом Ас-Сабахом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, Кошербаев, выразив обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе, озвучил позицию Казахстана, а также отметил важность дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права.
По итогам беседы главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Кувейта подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
