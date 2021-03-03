Президент Кыргызстана прибыл в Казахстан с государственным визитом

В международном аэропорту Нур-Султана Жапарова встретили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр энергетики Нурлан Ногаев и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.
В рамках государственного визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия. Также он встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым. Также в рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана", - сообщили в пресс-службе президента КР.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом в январе 2021 года. Кыргызский руководитель принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан.
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