Президент обсудил с генсеком Совбеза Беларуси сотрудничество в рамках ОДКБ

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал Станислава Зася в столице Казахстана и отметил большое значение Организации договора по коллективной безопасности в обеспечении мира и стабильности в регионе. Глава государства подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживал кандидатуру Беларуси на пост генерального секретаря ОДКБ , сообщает пресс-служба президента.

ОДКБ как международная организация укрепила себя в качестве существенного фактора обеспечения безопасности на широком пространстве Евразийского континента. Для нас ОДКБ - это приоритетная организация, мы много сделали для ее развития, как, впрочем, и Беларусь. Активно работаем в Парламентской ассамблее ОДКБ. Ваше предстоящее назначение сыграет важную роль с точки зрения укрепления потенциала организации ", - отметил Токаев.

Станислав Зась поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность президента Республики Казахстан.

Очевидно, что в вашем лице казахстанский народ избрал мудрого человека, состоявшегося государственного деятеля с хорошим разноплановым опытом. Я искренне желаю вам успехов во всех делах на благо Казахстана. Мы очень ценим дружеские отношения, которые сложились между нашими государствами и народами, и очень благодарны за поддержку, оказываемую Казахстаном Беларуси на международных площадках, в том числе в рамках ОДКБ . Мы будем стараться укреплять это полезное взаимодействие", - сказал С. Зась.

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