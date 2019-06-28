Секретари советов безопасности ОДКБ договорились об углублении сотрудничества

Бишкек. 27 июня. Kazakhstan Today - Помощник президента - секретарь Совета безопасности Казахстана Калмуханбет Касымов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает Kazakhstan Today.

Участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, рассмотрели комплекс важных для безопасности государств-членов ОДКБ мер по противодействию современным вызовам и угрозам", - сообщили в пресс-службе Акорды.

По итогам заседания были подписаны документы об углублении сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета секретарей совбезов.

Также, по информации пресс-службы, на полях заседания КССБ ОДКБ состоялся ряд встреч Касымова с коллегами из государств-членов ОДКБ. Рассмотрены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам коллективной безопасности и дальнейшего развития контактов по линии компетентных госорганов.

Помимо этого, главы делегаций были приняты президентом Кыргызской Республики С. Жээнбековым.

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