Путин передал слова сочувствия семьям погибших в результате стрельбы в Алматы

Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.





Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья . В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом - до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый был задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.





Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших. Вчера он посетил семьи погибших полицейских и гражданских лиц. По словам акима, семьям будет оказана вся необходимая помощь.

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