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Путин передал слова сочувствия семьям погибших в результате стрельбы в Алматы

21.09.2021, 10:58 8047
НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым передал слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.


Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом - до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый был задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.    

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших. Вчера он посетил семьи погибших полицейских и гражданских лиц. По словам акима, семьям будет оказана вся необходимая помощь. 
 

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