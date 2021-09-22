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Республиканская палата частных судебных исполнителей прокомментировала стрельбу в Алматы

21.09.2021, 09:14 9991
Республиканская палата частных судебных исполнителей прокомментировала стрельбу в Алматы
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Республиканская палата частных судебных исполнителей прокомментировала стрельбу в Алматы, в результате которой погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указанное исполнительное производство о выселении является спором двух частных лиц. Купивший жилой дом на электронных торгах и за которым зарегистрировано право собственности, обратился в суд о выселении прежних владельцев жилья. 10 июня 2020 года данное требование судом было удовлетворено. Должник с прошлого года неоднократно был уведомлен о необходимости исполнения решения суда. При исполнении решения суда о выселении произошла трагедия, убиты пять человек. Со стороны профессионального сообщества частных судебных исполнителей семьям погибших будет оказана всемерная поддержка и необходимая помощь", - проинформировали в палате.

 
Республиканская палата частных судебных исполнителей выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших. У погибших остались семьи и несовершеннолетние дети. Обстоятельства произошедшего расследуются правоохранительными органами.
 
Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом - до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый был задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. 
 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших. Вчера он посетил семьи погибших полицейских и гражданских лиц. По словам акима, семьям будет оказана вся необходимая помощь. 
 

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