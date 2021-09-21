В полиции рассказали подробности стрельбы в Алматы

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АЛМАТЫ. 20 СЕНТЯБРЯ - В полиции рассказали подробности стрельбы в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы, в результате которой погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в городе Алматы при исполнении судебного решения погибли 5 человек, в том числе два сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17.00 в ходе исполнения судебного решения о праве собственности между двумя лицами. В момент исполнения судебного решения выселяемый житель забежал домой и оттуда из зарегистрированного оружия открыл огонь ", - сообщил журналистам заместитель начальника департамента полиции Рустам Абдрахманов.

По его словам, мужчина стрелял из охотничьего оружия.

В числе погибших также новый владелец оспариваемого имущества.

Данный факт сегодня зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ДП Алматы и возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом - до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети", - проинформировал заместитель начальника ДП.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Место происшествия оцеплено полицией. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются", - отметил представитель полиции.

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