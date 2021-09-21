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Глава государства провел телефонный разговор с президентом РФ

20.09.2021, 20:46 4726
Глава государства провел телефонный разговор с президентом РФ
Фото: avto.vesti.ru
НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания VIII созыва, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
 
В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября Межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события.
 
Лидеры подтвердили готовность к координации действий для реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся 16-17 сентября текущего года в Душанбе саммитов ШОС и ОДКБ.
 

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