Глава государства провел телефонный разговор с президентом РФ

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Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября Межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события.
Лидеры подтвердили готовность к координации действий для реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся 16-17 сентября текущего года в Душанбе саммитов ШОС и ОДКБ.
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