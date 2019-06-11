Путин по телефону поздравил Токаева с победой на выборах

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.
В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту", - сообщили в пресс-службе президента РК.
Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.
Президент Казахстана также поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником - Днем России.
Также в пресс-службе проинформировали, что на имя главы государства поступила телеграмма поздравления президента Турции Реджепа Эрдогана. Президент Турции отметил, что эти выборы стали важным свидетельством преемственности политического курса. Реджеп Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.
"Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, вносить вклад в обеспечение мира и международной безопасности. Казахстанско-турецкие отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня благодаря нашим совместным усилиям с Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Напомним, накануне в Казахстане прошли выборы президента, по итогам которых Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Международные наблюдатели за выборами президента Казахстана назвали прошедшие выборы демократичными и не обнаружили каких-либо значительных нарушений.
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