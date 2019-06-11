Путин по телефону поздравил Токаева с победой на выборах

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту", - сообщили в пресс-службе президента РК.

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.

Президент Казахстана также поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником - Днем России.

Также в пресс-службе проинформировали, что на имя главы государства поступила телеграмма поздравления президента Турции Реджепа Эрдогана. Президент Турции отметил, что эти выборы стали важным свидетельством преемственности политического курса. Реджеп Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.

"Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, вносить вклад в обеспечение мира и международной безопасности. Казахстанско-турецкие отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня благодаря нашим совместным усилиям с Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства