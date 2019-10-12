Путин: После поражения в Сирии боевики стремятся создать опорные пункты на южных рубежах СНГ

Ашхабад. 11 октября. Kazakhstan Today - Потерпевшие поражение в Сирии боевики стремятся создать новые опорные пункты на южных рубежах СНГ. Об этом сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ заявил президент России Владимир Путин, передает Kazakhstan Today.

Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты - на Балканах, в Юго-Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества", - сказал Путин, выступление которого опубликовано на сайте Кремля.

По мнению главы РФ, борьба с террористической угрозой является одним из приоритетных направлений взаимодействия государств СНГ.

По итогам нашей встречи утвердим программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на ближайшие три года. Считаем, что это очень важно и это должно мобилизовывать наши совместные усилия на борьбу с этой угрозой", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что на Севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ.

Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - сказал президент РФ.

По данным Главного разведуправления Генерального штаба России, там сотни боевиков, и тысячи - если говорить о странах СНГ. Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться? Через территорию Турции, через другие территории, уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Ирак будут двигаться куда-то, через другие страны региона? Мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы. Поэтому считаю, что значимую роль в осуществлении этой работы должны сыграть специализированные структуры Объединения, в частности Антитеррористический центр СНГ", подчеркнул российский лидер.

Он призвал по линии центра энергичнее координировать работу национальных органов безопасности и спецслужб, заниматься вопросами пресечения, в том числе пропаганды террористической идеологии, любой материально-технической и финансовой подпитки боевиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства