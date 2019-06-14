Путин рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Казахстаном под руководством Токаева

Москва. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу МИР прокомментировал перспективы сотрудничества России с новым руководством Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, президент Токаев учился в Москве, он хорошо знает Россию. И у меня есть все основания полагать, что это человек, который, безусловно, будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание наших союзнических в полном смысле этого слова. Отношений по всем направлениям: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в наукоемких отраслях - таких как космос, допустим", - сказал президент РФ.

Он отметил, что две страны имеют крупные проекты.

"Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои. Напротив, полагаю, что по мере роста товарооборота между нашими странами, а он постоянно растет, по мере диверсификации наших связей, возможности и для сотрудничества между странами, и на просто человеческом уровне - отношения между гражданами - будут только улучшаться", - отметил Путин.

При этом глава России напомнил, что Казахстан и Россия имеют миллионы контактов и связей между людьми.

"Эта гуманитарная часть нашего сотрудничества имеет очень большое значение. Здесь и социальные вопросы, и все, что связано с социальным обеспечением и так далее. Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться", - заключил Владимир Путин.

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