Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР"

Добрый вечер, Владимир Владимирович! Хотел бы поблагодарить Вас за согласие на это интервью. Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания "МИР" вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая). Поэтому мы знаем, что для большинства наших телезрителей ШОС – это нечто хорошее. При этом большинство из них не способно даже рассказать, о чем эта организация и зачем она. Не могли бы Вы в двух словах объяснить нашим телезрителям, что такое ШОС и какие задачи ставят Россия и ее союзники перед этой организацией на нынешнем этапе?

В.Путин: ШОС – это международная организация, которая родилась естественным путем в середине 90-х годов, и связано это было с началом работы по урегулированию пограничных вопросов между Россией, Китаем и еще рядом республик бывшего Советского Союза – это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.

И потом, после того как эта работа была успешно завершена и дала свои хорошие практические результаты, все мы пришли к выводу о том, что этот формат можно не только сохранить, но и придать ему новый статус. А именно – статус организации, которая занялась бы развитием отношений по самым различным направлениям и видам деятельности. Так и получилось.

Она, таким образом, была создана, а потом уже в ходе ее работы выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, вопросы, которые она решает, являются привлекательными и для других стран региона, поэтому очень многие государства в различном качестве – это уже 18 стран, по-моему – и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к ее работе. Таким образом, ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией.

ШОС – организация, созданная по инициативе Китая. Недавно на Петербургском экономическом форуме Вы высказались на тему торговой войны, которую ведут США против Китайской Народной Республики. Вы тогда сказали, что Россия – это та самая умная обезьяна, которая забралась на дерево и следит за схваткой двух тигров в долине. Что Вы имели в виду?

В.Путин: Во-первых, ШОС создавалась как организация не по инициативе Китая, а по инициативе всех стран, участвовавших в тех переговорах по пограничным вопросам, о которых я сказал. Но прежде всего инициаторами были Россия и Китай, да, вместе. Но все остальные наши партнеры принимали равноправное участие и в работе, и в создании этой организации.

Что же касается торговых войн и моей шутки, когда я вспомнил про китайскую поговорку, но Вы, видимо, не обратили внимания на то, чем я закончил. Я сказал, что мы живем в сложном мире. С тех пор, когда рождались эти поговорки, ситуация серьезным образом изменилась, и на сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение и для наших стран, и для мирового сообщества в целом, без всякого преувеличения я могу об этом сказать.

По сути, если отвечать на Ваш вопрос, то, конечно, идет спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств.

Китай – это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты размещают там свои производства, создают рабочие места. Вместе с тем Китайская Народная Республика, когда продает свои товары на внешних рынках, в том числе в значительном объеме на американский рынок, значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах. Там очень много специфических отношений между двумя странами.

И, конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс. Но – и это "но" очень серьезное имеет значение. Что я имею в виду? Во-первых, у нас с Китаем, действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. Мы сотрудничаем в экономике, гуманитарной сфере, на региональном уровне, взаимодействуют наши МИДы и Министерства обороны.

Мы вносим существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. И не только в регионе, где находятся наши государства, а в мире в целом, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы координируем свои деятельность.

К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами – они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями.

Напротив, с Китаем у нас растет товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов. Мы в прошлом году ставили перед собой задачу достичь планки 100 миллиардов [долларов], он [товарооборот] достиг уже 108 [миллиардов долларов].

У нас очень хорошие, дружеские отношения с лидером Китая, председателем КНР. Это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия. И, конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется.

И прежде всего потому даже, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участником экономической деятельности.

Поэтому мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными и будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики.

Сразу после Кыргызстана у Вас визит в Душанбе. Там лидеры едва ли не половины стран мира соберутся на Совещание по мерам доверия и безопасности в Азии. В чем, по-Вашему, заключается прикладное значение этого международного формата?

В.Путин: Это широкий формат, который возник по инициативе первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это еще одна дополнительная площадка, на которой лидеры стран региона могут собраться и поговорить о той ситуации, которая складывается в огромном регионе Азии. Это касается Ближнего Востока, это касается Южной Азии.

Здесь много вопросов и проблем, требующих особого внимания, начиная с застарелых проблем израильско-палестинского урегулирования, кончая Афганистаном, Ираном и иранской ядерной программой, Северной Кореей и ее ядерной программой и так далее, и так далее. Очень много вопросов.

Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и все, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей. Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане. Здесь, кстати, говоря, мы достаточно энергично и, на мой взгляд, с пользой сотрудничаем с очень многими странами мира, включая и Соединённые Штаты, которые несут там определённую нагрузку и поддерживают ситуацию в Афганистане.

Мы вносим свой вклад, и очень надеюсь, что наша совместная работа на этом направлении, на этом треке даст хорошие результаты. Но в целом – повторяю еще раз и хотел бы завершить ответ на Ваш вопрос тем, с чего начал – очень много вопросов, которые будут в центре нашей дискуссии.

Если говорить о Казахстане, то в Казахстане новый президент – Касым-Жомарт Токаев. Скажите, пожалуйста, как Вы видите перспективы сотрудничества России с новым руководством Казахстана?

В.Путин: Во-первых, президент Токаев учился в Москве, он хорошо знает Россию. И у меня есть все основания полагать, что это человек, который, безусловно, будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание наших союзнических в полном смысле этого слова отношений по всем направлениям: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в наукоемких отраслях – таких как космос, допустим.

У нас есть крупные проекты. Мы очень рассчитываем на то, что все, что мы планируем, будет исполняться. У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои.

Напротив, полагаю, что по мере роста товарооборота между нашими странами, а он постоянно растет, по мере диверсификации наших связей, возможности и для сотрудничества между странами, и на просто человеческом уровне – отношения между гражданами - будут только улучшаться.

У нас же миллионы контактов и связей между людьми. И эта гуманитарная часть нашего сотрудничества имеет очень большое значение. Здесь и социальные вопросы, и все, что связано с социальным обеспечением, и так далее.

Это и инфраструктурные вещи, причем уже не в двустороннем, а в трех-, четырехстороннем формате. Очень большие, я бы сказал, грандиозные планы, проекты. Уверен, они будут реализовываться.

На Петербургском форуме Вы впервые дали оценку деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Сейчас в этой стране самый разгар новой предвыборной кампании, на этот раз парламентской. Значит ли это, что отношения России и Украины вновь поставлены на паузу?

В.Путин: Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, я вынужден буду немножко Вас поправить. Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе.

Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро.

Что касается нашего взаимодействия с Украиной, если говорить об этом. Я уже много раз говорил об этом и могу еще раз повторить: считаю, что это неизбежно, все-таки, неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа или, по-другому, – между двумя братскими народами.

Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей свой деятельности, всей своей жизни ставят прежде всего ставили, во всяком случае, прежде всего личный успех и личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом, от этого и такая любовь к Западу, думаю.

Но новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией. И в направлении решения внутренних проблем. Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере.

МИР" вещает и на территории соседней с Украиной Молдовы. Сейчас в стране политический кризис, настоящий политический кризис. Как Вы оцениваете политическую ситуацию в современной Молдове?

В.Путин: Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство.

Вот то, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, все-таки это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства.

Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать.

Нашу телерадиокомпанию "МИР" многие называют стержнем единого информационного пространства СНГ. Как Вы видите перспективы развития нашего общего информационного пространства?

В.Путин: Это очень важная сфера. Во-первых, оно должно быть открытым, это пространство. Здесь должно быть минимальное количество различных ограничений. А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее.

В целом это должно быть максимально открытое информационное пространство, с тем чтобы любые источники информации были защищены, уважаемы и могли эффективно работать. При этом чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией.

Я очень рассчитываю на то, что подача материала будет интересной, талантливой, содержательной, и все граждане наших стран смогут этим пользоваться для того, чтобы лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей и использовать самые лучшие практики, которые применяются в наших государствах для того, чтобы внедрять их у себя.

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