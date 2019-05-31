Сенат одобрил ратификацию договора с Литвой о передаче осужденных лиц

В соответствии с договором, стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных судами сторон к лишению свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства. Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и для отказа в ней, сообщила пресс-служба сената.

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