Сенат одобрил ратификацию договора с Литвой о передаче осужденных лиц

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты палаты ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера, передает Kazakhstan Today.
В соответствии с договором, стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных судами сторон к лишению свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства. Договором предусмотрены конкретные основания для передачи осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, и для отказа в ней, сообщила пресс-служба сената.
Напомним, в этом году Казахстан ратифицировал Соглашение с Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц. Также в апреле Казахстан заключил договор с Республикой Корея о передаче осужденных лиц.
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