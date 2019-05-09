Мажилис одобрил ратификацию договора с Литвой о передаче осужденных лиц

Ратификация Договора будет способствовать реинтеграции осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, в общество их гражданской принадлежности", - сообщили в пресс-службе мажилиса.
Также депутаты взяли в работу новые законопроекты, поступившие в мажилис: поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности. Также взяты в работу законодательные новшества относительно мобилизационной подготовки и мобилизации.
Напомним, в этом году Казахстан ратифицировал Соглашение с Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц. Также в апреле Казахстан заключил договор с Республикой Корея о передаче осужденных лиц.
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