Мажилис одобрил ратификацию договора с Литвой о передаче осужденных лиц

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ратификацию Договор Казахстана с Литвой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера, передает Kazakhstan Today.

Ратификация Договора будет способствовать реинтеграции осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, в общество их гражданской принадлежности", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Также депутаты взяли в работу новые законопроекты, поступившие в мажилис: поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности. Также взяты в работу законодательные новшества относительно мобилизационной подготовки и мобилизации.

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