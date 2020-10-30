Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты рассмотрели и одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today.

Пересмотр республиканского бюджета с его уточнением направлен на финансирование мероприятий в рамках борьбы с пандемией, выполнение социальных обязательств государства, поддержку реального сектора экономики в рамках государственных программ "Нурлы жол" и "Нурлы жер", а также развитие агропромышленного комплекса и программы индустриально-инновационного развития, сообщает пресс-служба сената.

Уточнение республиканского бюджета направлено на выполнение социальных поручений президента страны, восстановление экономического роста и борьбу с пандемией . Этот год выдался не самым простым. Тем не менее глава государства делает всё необходимое для выполнения всех социальных обязательств государства перед населением", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

По его словам, при уточнении республиканского бюджета особое внимание уделено решению социальных вопросов и поддержке реальных отраслей экономики.

В ходе обсуждения законопроектов депутаты подняли много актуальных вопросов. Полагаем, что правительство уделит им пристальное внимание и проведёт комплексную работу для их положительного решения. Надеемся, что все денежные средства, выделенные из республиканского бюджета, будут качественно, эффективно расходоваться и будут направлены на повышение благосостояния народа, и восстановление экономики страны", - сказал Ашимбаев.

Депутаты сената также одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 - 2022 годы".

Законопроектом определён размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2020 год в сумме 4 770 млрд тенге.

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