Сенат принял закон по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства

Главной целью законопроекта является повышение эффективности порядка принудительной реализации судебных актов и актов иных органов, имеющий целью обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законами интересов. Также одной из основных целей законопроекта является декриминализация ответственности за клевету, сообщает пресс-служба сената.
Отмечается, что документ направлен на оптимизацию принимаемых судебным исполнителем процессуальных документов, действий и определение последовательности этих действий; регулирование деятельности контор частных судебных исполнителей; совершенствование дисциплинарной практики частных судебных исполнителей; внедрение цифровых технологий, повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства; совершенствование норм уголовного и административного законодательства в реализации конституционных прав и свобод граждан.
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