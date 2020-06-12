Сенат принял закон по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента Казахстана депутаты рассмотрели в двух чтениях и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", передает Kazakhstan Today.

Главной целью законопроекта является повышение эффективности порядка принудительной реализации судебных актов и актов иных органов, имеющий целью обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законами интересов. Также одной из основных целей законопроекта является декриминализация ответственности за клевету , сообщает пресс-служба сената.

Отмечается, что документ направлен на оптимизацию принимаемых судебным исполнителем процессуальных документов, действий и определение последовательности этих действий; регулирование деятельности контор частных судебных исполнителей; совершенствование дисциплинарной практики частных судебных исполнителей; внедрение цифровых технологий, повышение прозрачности и доступности системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства; совершенствование норм уголовного и административного законодательства в реализации конституционных прав и свобод граждан.

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