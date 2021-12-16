Си Цзиньпин поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 ДЕКАБРЯ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".

В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза, пишет РИА Новости

Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.

На основе итогов Всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.

Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.

Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.

Восьмого декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.

Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР. По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.

Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", - заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24".

Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени.

Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", - добавил он.

Экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.

Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству, и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.

Кроме того, бывший президент отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.

Вот так мы подошли к путчу", - подчеркнул он.