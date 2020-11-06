Соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси в области миграции ратифицировал сенат

Фото: senate.parlam.kz.

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для обмена информацией о миграционном законодательстве государств-сторон, в том числе урегулировании миграционных процессов, по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией.

В рамках этого соглашения страны начнут обмениваться информацией о миграции граждан, нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, а также сведениями о правовом статусе лиц, имеющих основания для пребывания на территории одной из стран.

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