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Соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси в области миграции ратифицировал сенат

05.11.2020 7696
Соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси в области миграции ратифицировал сенат
Фото: senate.parlam.kz.
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции.
 
 
Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для обмена информацией о миграционном законодательстве государств-сторон, в том числе урегулировании миграционных процессов, по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией. 
 
В рамках этого соглашения страны начнут обмениваться информацией о миграции граждан, нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, а также сведениями о правовом статусе лиц, имеющих основания для пребывания на территории одной из стран. 
 

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