Создание центра ООН в Алматы является стратегически важным шагом - Токаев
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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в региональном центре Организации Объединенных Наций в Алматы отметил, что создание центра является своевременным и стратегически важным шагом, сообщает Акорда.
Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом", - подчеркнул он.
Президент полагает, что центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.
Полномочия и функции данного центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, центр будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона. Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН", - сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что долгосрочный мир и устойчивое развитие Афганистана имеет решающее значение для обеспечения региональной безопасности.
Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности. Объем торговли между нашими странами неуклонно растет. Мы убеждены, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку. Человеческое достоинство и международное право неразрывно связаны между собой. Без усилий, направленных на их обеспечение, невозможно достижение прочной стабильности", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии. Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. Только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.
В завершение своей речи президент выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за проявление высокой дипломатии и лидерства в непростое время. Он заверил, что Казахстан и впредь будет поддерживать усилия Генерального секретаря во главе всемирной Организации.
В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие данного Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению целей устойчивого развития.
Центр может стать важным новатором в реализации программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между востоком и западом, севером и югом", - сказал Антониу Гутерриш.
В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику.
Ранее Токаев подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН.