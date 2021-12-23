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Страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии приняли совместное заявление по итогам встречи

22.12.2021, 18:33 9111
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Страны - гаранты Астанинского процесса приняли совместное заявление по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, стороны в своем заявлении вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.
 
Кроме того, стороны подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в астанинском формате, а также провести на уровне представителей стран 18-ю международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемической обстановки.
 
Борьба с терроризмом
 
Согласно итогам встречи, РФ, Иран и Турция осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. В этой связи страны - гаранты астанинского формата подтвердили необходимость сотрудничества в целях окончательной ликвидации всех террористических группировок в стране.
 
Кроме того, рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ней и вокруг нее. Была подчеркнута необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу, информирует источник.
 

Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за ее пределами", - указали страны-гаранты.

 
Гуманитарная обстановка в Сирии
 
Завершая встречу, РФ, Иран и Турция отвергли односторонние санкции в адрес Сирии, а также выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией и влиянием пандемии коронавируса, которая осложняет социально-экономическую обстановку в стране.
 

В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - указали страны - гаранты астанинского формата в своем заявлении.

 
Как отмечается в совместном заявлении, стороны также выступили с осуждением продолжающихся военных нападений Израиля в Сирии, которые "нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить".
 

Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан", - говорится в документе.

 
Женевская повестка
 
Также страны-гаранты подчеркнули важную роль сирийского конституционного комитета в Женеве и выразили решимость оказывать ему поддержу путем взаимодействия между сирийскими сторонами и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. 
 
Стороны отметили созыв шестого заседания редакционной комиссии сирийского конституционного комитета в Женеве 18-22 октября и призвали к скорейшему проведению седьмого заседания при конструктивном подходе сирийских сторон, отмечается в заявлении.
 

Высказали убежденность, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов", - заявили страны-гаранты.

 
Возвращение беженцев
 
Стороны также подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. 

В этой связи [они] призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации", - отмечается в документе.

 
РФ, Иран и Турция приветствовали состоявшийся 16 декабря 2021 года обмен пленными между сторонами и отметили, что данная операция подтвердила решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках рабочей группы. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести, говорится в заявлении.

Напомним, что в Нур-Султане завершилась очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии. Как заявил журналистам в рамках встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране.

Как сообщалось ранее, объем средств, необходимых для социально-экономического восстановления Сирии, оценивается в $600-800 млрд, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе 17 международной встречи по Сирии в Астанинском формате.


 

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Сирии необходимо $600-800 млрд для экономического восстановления - Лаврентьев

21.12.2021, 18:10 23526
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Объем средств, необходимых для социально-экономического восстановления Сирии, оценивается в $600-800 млрд, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе 17 международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Страна лежит в руинах. По некоторым оценкам, это $600 млрд, по другим - $800, а может и гораздо больше. У сирийского правительства после 11 лет вооруженного противостояния с террористами финансовые ресурсы достаточно исчерпаны. Без действенной помощи со стороны мирового сообщества справиться с этой ситуацией будет очень тяжело", - цитирует спецпредставителя президента РФ по Сирии ТАСС.

 
Лаврентьев также выразил надежду, что проекты по поставкам газа по трубопроводу из Египта в Ливан через сирийскую территорию и электроэнергии из Иордании в Ливан через Сирию будут реализованы.
 
Напомним, в Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского формата по Сирии.
 
Как сообщалось ранее, Лаврентьев заявил журналистам в рамках встречи, что Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране.
 

"Почти треть - женщины и молодежь": нуротановцы победили в 87,5% сельских округов

21.12.2021, 15:31 26241
"Почти треть - женщины и молодежь": нуротановцы победили в 87,5% сельских округов
Фото: Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По итогам инициированных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии "Nur Otan" победили в 87,5% округов. Акимами избраны 670 кандидатов, выдвинутых от партии на региональных конференциях, а также 87 самовыдвиженцев-нуротановцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
47% победивших нуротановцев - это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры. Средний возраст - 46 лет. Представленность женщин - 10%, молодежи до 35 лет - 18%. Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками внутрипартийных праймериз.

Стартовавшие 25 июля 2021 года по инициативе главы государства прямые выборы сельских акимов дали системный импульс работе партий с населением непосредственно на местах. В результате конкурентной борьбы нуротановцы победили в большинстве избирательных округов. В качестве акимов были избраны также самовыдвиженцы и представители 5-ти других партий. Таким образом, переход на пропорциональную избирательную систему на всех уровнях серьезно укрепил институциональное значение и роль партий. В широком контексте эти выборы подтвердили практическую реализацию инициированных Елбасы 5-ти институциональных реформ, направленных на активизацию участия граждан в процессе принятия решений, а также формирование подотчетного государства", - отметил ранее в своей статье "Партийная система - институциональная опора государственности" первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

 
Напомним, что в текущем году первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима - с августа по декабрь. 
 
Кандидаты от Демократической партии "Аќ жол", Народной партии Казахстана, "Adal", "Ауыл" и Общенациональной социально-демократической партии выиграли в 8,5% сельских округов. В 4% сельских округов победили самовыдвиженцы, не являющиеся представителями ни одной из партий.
 
По информации пресс-службы партии, все кандидаты от "Nur Otan" прошли семинары на базе Школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.
 
 

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии

21.12.2021, 09:42 32796
АШХАБАД. 21 ДЕКАБРЯ - В Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под сопредседательством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах. Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии, сообщила пресс-служба правительства РК. 
 
Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли. 
 
По итогам заседания был подписан Протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
 
Как сообщалось ранее, вчера премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством государственных компаний и финансово-банковских структур России.
 

В Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии

21.12.2021, 09:28 34041
В Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии
Фото: aa.com.tr
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК. 
 
С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. 
 
Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста. 
 
В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. 
 
Отмечается, что двусторонние и трехсторонние консультации продолжатся два дня. 
 

Казахстан и Россия подписали соглашения в области развития рынка газа и транспортных коридоров

21.12.2021, 08:55 35571
Казахстан и Россия подписали соглашения в области развития рынка газа и транспортных коридоров
МОСКВА. 21 ДЕКАБРЯ - По итогам переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным подписан меморандум о сотрудничестве в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте "Западная Европа - Западный Китай", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ подписали министры энергетики Казахстана и России.
 

Важно отметить, что указанный проект соответствует инициативе "Один пояс - один путь" и Плану сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики "Нурлы Жол" и строительства "Экономического пояса Шелкового пути. Также проект поддерживает цели и задачи саммитов в Париже и Глазго по Декарбонизации транспортного сектора на основе Доктрины последовательного сокращения выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности к 2060 году", - отметили в Минэнерго. 

 
Также по итогам переговоров премьер-министров подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры указанного транспортного коридора и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы. 
 
Принята Дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период 2021-2025 годов. 
 
Казахстанский оператор по продвижению экспорта АО QazTrade заключил меморандумы о сотрудничестве с АО "Российский экспортный центр" и маркетплейсом Ozon, сообщила пресс-служба правительства РК.

 

Токаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе

20.12.2021, 16:55 45426
Токаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статус судей Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы".
 
Текст законов публикуется в печати. 
 
 
Теперь законодательно будет закреплена норма по привлечению в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Для этого претенденты должны будут проходить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Эти и другие новеллы отражены в Конституционном законе "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Также расширяются полномочия Высшего судебного совета по рассмотрению вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей. 

 

Казахстан выдвинул ряд предложений для помощи Афганистану на чрезвычайном заседании СМИД ОИС

20.12.2021, 09:38 49626
Казахстан выдвинул ряд предложений для помощи Афганистану на чрезвычайном заседании СМИД ОИС
ИСЛАМАБАД. 19 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев принял участие в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В своем выступлении Шахрат Нурышев отметил вносимый Казахстаном вклад в усилия международного сообщества по восстановлению Афганистана и преодолению гуманитарного кризиса в этой стране. В этой связи он озвучил ряд предложений, в том числе по усиленному использованию потенциала Исламской организации продовольственной безопасности для оказания помощи Афганистану, сотрудничеству стран ОИС по обучению афганских студентов в Казахстане, использованию казахстанской вакцины Qazvac и МФЦА для сотрудничества с создаваемым Исламским банком развития Гуманитарным трастовым фондом", - проинформировали в МИД РК.

 
Сообщается, что мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с афганским народом и стремление предпринять активные действия по предотвращению ухудшения ситуации. К участникам СМИД ОИС обратился премьер-министр Иcламской Республики Пакистан Имран Хан с призывом трансформировать заявления в реальные действия в отношении помощи Афганистану.
 
Специально приглашенный для ознакомления с гуманитарной ситуацией в стране и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заверил участников, что новые власти обеспечивают безопасность для всех жителей и предпринимают необходимые меры для удовлетворения требований и ожиданий ОИС и международного сообщества, в том числе в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком. В то же время он обратил внимание на срочную необходимость гуманитарной помощи и обеспечения финансирования для выплат гражданам.
 
Одним из важных результатов заседания стало решение о формировании Программы продовольственной безопасности Афганистана под эгидой Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Казахстане.
 
По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором заявили о готовностии далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарига Али Бахита Специальным представителем Генерального секретаря организации по Афганистану.

 

МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

17.12.2021, 17:38 72226
МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Фото: tass.ru
МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА Новости, российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
 
Основные положения первого документа:
 
 - исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
 
 - не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
 
 - отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
 
 - не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
 
 - не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
 
 - подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
 
 - дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
 
 - создать горячие линии для экстренных контактов.
 
Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.
 
Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.
 
Основные положения второго документа:
 
 - не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
 
 - воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
 
 - воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
 
 - не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
 
 - не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
 
 - не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
 
 - США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
 
 - США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
 
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
 
По информации источника, президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
 

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