В России заявили об активизации террористических группировок по всей Сирии

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НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Сегодня в Нур-Султане началась очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии . Как заявил журналистам в рамках встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны", - цитирует Лаврентьева ТАСС .

Он сообщил, что на встрече в столице РК планируется "очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжения усилий всех заинтересованных сторон".

По словам спецпредставителя президента РФ, особую озабоченность российской стороны вызывает активизация "Исламского государства" (запрещена в РК, РФ и ряде других стран) и его провокационные действия в отношении представителей силовых структур Сирии.

Не отвечать на это сирийская армия, естественно, не может. Этот порочный круг как-то надо разорвать и стабилизировать ситуацию. Уже настало для этого время", - сказал Лаврентьев.

Также Россия намерена привлечь внимание к проблеме возвращения сирийских беженцев.

Мы думаем, что вопросу возвращения сирийских беженцев должен быть придан определенный импульс. Мы собираемся привлечь внимание международного сообщества к этой важной проблеме, тем более что мы видим определенные подвижки со стороны западных стран", - отметил спецпредставитель президента РФ.

По словам Лаврентьева, для возвращения сирийских беженцев должны быть созданы соответствующие, достойные условия. "Сирийское правительство предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы такие условия создать, но для этого нужно определенное финансирование. Процесс хоть и идет, но не такими быстрыми темпами, как всем нам хотелось бы", - сказал он.