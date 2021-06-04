Токаев и Мирзиёев обсудили вопросы расширения кооперации

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений по всему спектру двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба Акорды.

Выразив взаимное стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства, президенты предметно обсудили вопросы расширения кооперации в практической плоскости.

В ходе беседы лидеры подчеркнули важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, отметив необходимость тесного взаимодействия правительств двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.





Напомним, 2 июня глава государства наградил премьер-министра Узбекистана орденом Достык II степени.





Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, промышленной кооперации, а также межрегионального и приграничного взаимодействия.

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