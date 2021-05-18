Токаев и Пашинян провели телефонный разговор

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Собеседники обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Никол Пашинян посчитал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении и подчеркнул важность сопоставления позиций партнеров по ОДКБ для решения вопроса" - говорится в сообщении на официальном сайте премьер-министра Республики Армения.

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