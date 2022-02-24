Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

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МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин в экстренном обращении к гражданам РФ заявил, что страна незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей, что приведет к серьезным последствиям. Москва готова к любому развитию событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В основе политики РФ - свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, считает российский лидер.

Он подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от "тех, кто взял Украину в заложники", сообщает портал "Известия".





Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора, уточнил президент.

Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - отметил он.

Судьба России - в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, подытожил Путин.

Именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно строить свое будущее", - отметил российский лидер.

Накануне, 23 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об обращении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении участившейся агрессии украинских силовиков для предотвращения гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения.

Как подчеркнул представитель российского лидера, соответствующее обращение было сделано на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками, которые были подписаны 21 февраля по итогу признания Путиным независимости ДНР и ЛНР.



