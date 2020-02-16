Токаев обсудил вспышку коронавируса с гендиректором ВОЗ

Мюнхен. 15 февраля. Kazakhstan Today - На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы с Тедросом Адханом Гебрейесусом обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ, в том числе по линии противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по профилактике и недопущению распространения коронавируса, а руководитель ВОЗ представил ему последнюю информацию о ситуации вокруг вспышки коронавируса в мире.

На встрече с Петером Маурером были рассмотрены перспективы развития укрепления связей между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста. Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной повестки дня.

Высоко оценив уровень взаимодействия с МККК, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за высокую оценку со стороны Организации проведенных Казахстаном гуманитарных операций " Жусан " и "Русафа".

В свою очередь, Петер Маурер выразил признательность президенту за возможность открытия представительства Комитета Красного Креста в Казахстане.

В завершение встречи глава государства вручил Петеру Мауреру орден "Достык" II степени за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и МККК.

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