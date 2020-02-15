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Китайские врачи нашли способ лечения коронавируса

14.02.2020, 10:22 13312
Китайские врачи нашли способ лечения коронавируса
Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Предварительные результаты исследований показали эффективность переливания плазмы крови в лечении пациентов, у которых было диагностировано заражение COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава уханьской больницы "Цзиньиньтань" Динъюй, передает Kazakhstan Today.
 
По информации "Синьхуа", эксперт из города Уханя призвал пациентов, вылеченных от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), сдавать плазму крови в больницах, поскольку в плазме некоторых пациентов были обнаружены антитела.
 
По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.
 
Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
 
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи, из них 1380 человек скончались, 6 723 излечились и выписаны из больниц, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет РИА "Новости".
 

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