Токаев пообещал учитывать позицию большинства населения при принятии стратегических решений

При принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения, безусловно, будет учитываться", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что "власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами".
Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и акимы. Для меня, как президента, самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан", - сказал Токаев.
Он также сообщил, что на посту президента планирует конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся.
Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику", - сказал глава государства.
Напомним, также Токаев сообщил о создании Национального совета общественного доверия.
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