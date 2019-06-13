Токаев пообещал учитывать позицию большинства населения при принятии стратегических решений

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал учитывать позицию большей части населения при принятии стратегических решений. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи после принесения присяги, передает корреспондент агентства.

При принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения, безусловно, будет учитываться", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами".

Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и акимы. Для меня, как президента, самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан", - сказал Токаев.

Он также сообщил, что на посту президента планирует конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся.

Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику", - сказал глава государства.

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