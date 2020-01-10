Токаев поручил придать Семею статус особого исторического центра

Семипалатинская область - одно из самых священных мест в истории Казахстана. Поэтому город Семей, занимающий особое место в духовном развитии страны, следует отнести к историческому центру. Особенно достоен уважения тот регион, где корни и кровь великих Абая и Шакарима, Мухтара Ауэзова. В связи с этим нам необходимо развивать социально-экономический комплекс города и модернизировать его историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями. Я поручаю правительству принять соответствующие меры в этом отношении", - говорится в статье.
Президент Казахстана также отметил, что в 2020 году будет проведено более 500 мероприятий на международном, национальном и региональном уровнях, посвященных 175-летию Абая.
Главным событием станет Международная научно-практическая конференция "Наследие Абая и мировая духовность", которая состоится в августе в Семее в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Государственная поддержка необходима для журнала "Абай", который был основан в 1918 году в Семипалатинске Мухтаром Ауэзовым и Жусупбеком Аймаутовым и издается с 1992 года", - отмечается в статье президента.
Токаев также затронул вопросы, связанные с благоустройством поселка Жидебай по созданию комфортных условий для тех, кто приезжает почтить память Абая. Он поручил построить для государственного музея Абая "Жидебай - Борілі" новое здание.
Глава государства сообщил, что в октябре в Нур-Султане пройдет международная конференция по теме Абая и вопросам духовного возрождения. Эти встречи позволят изучить личность и наследие Абая и открыть путь к его творчеству на благо нового Казахстана XXI века.
Ранее сообщалось, что аэропорт Семея будет назван именем Абая.
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