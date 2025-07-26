25.07.2025, 09:55 13961

Токаев посетит с официальным визитом Турцию

Состоится заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией
Токаев посетит с официальным визитом Турцию
Фото: Акорда
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства", - говорится в сообщении.


Президенты также проведут пятое заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
 
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Теги:ТокаевТурцияЭрдоган

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24.07.2025, 12:20 22581

Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним предстоящие встречи

Президент Казахстана пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.

Президент Казахстана поздравил узбекского лидера с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа.

Собеседники отметили, что Казахстан и Узбекистан связывают стратегические, союзнические отношения, основанные на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. Активно развиваются торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-образовательные обмены.

От уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной кооперации, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
 
23.07.2025, 13:01 32816

Президент Ли Чжэ Мён пригласил Токаева в Южную Корею

Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, сообщает Акорда.

В ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.

Президент Ли Чжэ Мён пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.
 
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Теги:Казахстан
22.07.2025, 12:00 47861

Сотрудничество в розыскной деятельности и противодействии обороту наркотиков обсудили МВД Казахстана и России

По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия
Сотрудничество в розыскной деятельности и противодействии обороту наркотиков обсудили МВД Казахстана и России
Фото: Посольство РК в России
Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские ведомства Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия на заседании объединенной коллегии, сообщает посольство России в Казахстане.

В этом году коллегии исполняется 10 лет.

За время работы сформирована правовая база, налажены прямые контакты между профильными подразделениями, что позволяет своевременно находить пути решения актуальных проблем, корректировать формы и методы борьбы с криминальными проявлениями. Прежде всего речь идет о таких угрозах национальной безопасности, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в информации.


Polisia.kz

Как заявил на заседании глава МВД России Владимир Колокольцев, между министерствами налажен постоянный информационный обмен.

Растут объемы сведений, направляемых по каналам Интерпола. В прошлом году они увеличились почти на 10%. Налажено активное сотрудничество экспертно-криминалистических подразделений. Так, например, главком Самарской области в минувшем году проверено свыше семисот отпечатков пальцев по запросам департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате установлено семь лиц по пяти преступлениям", - отметил он.


Также ведется совместная розыскная работа.

За прошлый год и пять месяцев текущего года в России задержаны около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан. К примеру, в октябре прошлого года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство, разбойное нападение и иные тяжкие преступления. Позднее, в феврале 2025 года, выдан обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве в составе организованной группы.

Второй важной темой стали вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и иных веществ, а также инструментов и оборудования, используемых для их изготовления.

С учетом актуальности проблемы проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. Среди них комплексная операция "Канал". По ее итогам в мае на территории государств - членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота выведено более десяти тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1300 наркопреступлений", - сообщает посольство.


В настоящее время на территории двух государств распространяется широкий спектр запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения. При этом в структуре наркопроизводства фиксируется переход от естественной культивации к искусственному синтезу. Становятся более изощренными способы сбыта. Используются современные средства коммуникации и платежа.

В ходе заседания представители министерств внутренних дел России и Казахстана обсудили итоги двустороннего взаимодействия ведомств, план работы объединенной коллегии на 2027 год, актуальные вопросы и пути их решения.

Polisia.kz

В ходе заседания были рассмотрены:

  • результаты совместной работы правоохранительных органов двух стран в сфере розыскной деятельности;
  • вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков;
  • согласование проекта плана совместных действий на предстоящий период.

По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия в обозначенных направлениях. Приняты соответствующие решения. Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога, взаимного доверия и стремления к дальнейшему углублению партнерства между правоохранительными органами двух государств", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.


Polisia.kz
 
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Теги:МВДРФРКсотрудничество
20.07.2025, 19:29 68406

Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна

Пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления
Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна
Фото: Depositphotos
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.


Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в результате шторма перевернулось круизное судно, погибли 37 человек, 11 спасли, еще пятеро числятся пропавшими.
 
16.07.2025, 09:36 162976

Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС

Состоялся обмен мнениями по вопросам углубления внешнеполитической координации государств - членов ШОС в условиях текущей международной обстановки
Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Фото: МИД РК
Тяньцзинь. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД РК.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам углубления внешнеполитической координации государств - членов ШОС в условиях текущей международной обстановки, а также обсужден ход подготовки к предстоящему саммиту глав государств - членов ШОС, который состоится в сентябре текущего года в Тяньцзине.

В своем выступлении глава МИД Казахстана выразил твердую уверенность в потенциале организации по формированию взаимовыгодного партнерства во благо устойчивого развития и превращения пространства ШОС в регион мира и процветания.

Убежден, ШОС будет и дальше укреплять свой международный авторитет и эффективность в качестве многостороннего института с уникальной моделью равноправного сотрудничества, основанного на принципах "шанхайского духа", - заявил Нуртлеу.


Министр иностранных дел Казахстана выразил поддержку системному подходу Китая к реализации договоренностей, достигнутых по итогам Астанинского саммита ШОС в июле 2024 года. Он отметил важность продолжения последовательной работы по дальнейшему институциональному развитию и совершенствованию деятельности организации.

В рамках визита состоялась коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе встречи была подчеркнута приверженность развитию диалога и укреплению практического взаимодействия в духе доверия, равноправия и взаимного уважения. Участники подтвердили нацеленность на углубление многостороннего партнерства в интересах обеспечения региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.
 
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Теги:МИДШОСКитай
11.07.2025, 11:25 251616

Посол КНР в РК отметил высокий потенциал сотрудничества между Алматы и китайскими городами

Дархан Сатыбалды подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Алматы и Китаем
Посол КНР в РК отметил высокий потенциал сотрудничества между Алматы и китайскими городами
Фото: акимат Алматы
Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Хань Чуньлинь в ходе встречи с акимом города Алматы Дарханом Сатыбалды выразил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего взаимодействия и отметил высокий потенциал сотрудничества между мегаполисом и китайскими городами, сообщает акимат Алматы.

Под стратегическим руководством лидеров наших государств деловое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 43,8 млрд долларов, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В целом мы готовы и дальше укреплять партнерство с Казахстаном в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры и здравоохранения", - подчеркнул посол.


В свою очередь Дархан Сатыбалды подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Алматы и Китаем, особенно в таких приоритетных сферах, как торговля, промышленность и инвестиции.

Благодаря нашим дружественным отношениям товарооборот между Алматы и Китаем традиционно останется на высоком уровне. На долю Китая приходится 32,9% всей внешней торговли Алматы. За январь-май текущего года товарооборот между городом Алматы и КНР составил более 3,4 млрд долларов", - отметил аким.


Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации. Глава города сообщил, что в Алматы ведется активная работа по формированию автомобильного кластера, который становится одним из драйверов индустриального роста мегаполиса.

На сегодня в индустриальной зоне Алматы реализуется масштабный проект с участием китайских партнеров - готовится к запуску мультибрендовый автозавод марок Changan, Chery и Haval с объемом выпуска до 90 тысяч легковых автомобилей в год. В перспективе к 2028 году производство планируется увеличить до 220 тысяч автомобилей ежегодно", - сказал аким города.


По итогам встречи стороны подтвердили взаимную готовность к реализации совместных инициатив, направленных на дальнейшее развитие экономических и гуманитарных связей.

Ранее Алматы и Шанхай стали городами-побратимами.
 
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Теги:сотрудничествоАлматыКитай
11.07.2025, 10:34 252696

Токаев поздравил президента Монголии с праздником Наадам

Токаев поздравил президента Монголии с праздником Наадам
Фото: Акорда
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия", - говорится в сообщении.


Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
 
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Теги:МонголияПрезидентПоздравление
02.07.2025, 15:03 425461

Токаев и глава МИД Молдовы обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества   

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений
Токаев и глава МИД Молдовы обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
Фото: Акорда
Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, сообщает Акорда.

Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.


В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.

В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Молдовы Майе Санду.

Напомним, в прошлом году президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы.
 
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Теги:РКМолдовасотрудничество

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