Токаев поздравил с днем рождения президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

В телеграмме выражено пожелание, чтобы под руководством Урсулы фон дер Ляйен Европейский союз достиг стоящих перед ним высоких целей, направленных на укрепление его фундаментальных основ, рост благосостояния людей, повышение авторитета на международной арене, сообщает пресс-служба Акорды.

В настоящее время Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также новая стратегия ЕС по Центральной Азии открывают новую эпоху в укреплении связей во имя прогресса и процветания региона. Твердо уверен, что в предстоящие годы основанные на дружбе плодотворные отношения между Казахстаном и Европейским Союзом получат свое дальнейшее развитие", - написал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пожелал избранному президенту Еврокомиссии больших успехов в ее деятельности.

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